Ma rendkívüli parlamenti ülés lesz rezsiügyben

Összegyűlt a szükséges számú képviselői aláírás a rendkívüli ülés megtartására. A Demokratikus Koalíció azt javasolja, hogy emeljék a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségét, valamint több támogatást kapjanak a fával fűtő háztartások – írja az Index.

Korábbi közleményében Sebián-Petrovszki László frakcióvezető hangsúlyozta: „Orbán Viktor csak a fűtés januári többletköltségének megtérítését ígéri, homályos feltételek mellett, addig a DK javaslata a tél végéig, azaz januárban és februárban, sőt visszamenőlegesen is csökkentené a rezsiszámlákat. Ráadásul nemcsak havi diktálás, hanem átalányfizetés esetén is”.

A párt azt javasolja, hogy

500 köbméterrel emelkedjen a kedvezményes áron igénybe vehető gáz,

500 kilowattórával emelkedjen a kedvezményes áron igénybe vehető áram mennyisége,

a fával fűtő háztartások pedig 200 ezer forint azonnali pénzbeli támogatáshoz jussanak. A párt szerint a kormány által bejelentett ingyen tűzifa sok helyre még nem jutott el.

A rendkívüli ülés február 2-án, 13 órakor kezdődik, de a határozatképességhez szükség van kormánypárti képviselők részvételére is.