Megvágják az állami cégvezetők fizetését, 20 évre visszamenőleg lesznek vagyonosodási vizsgálatok – kormányszóvivői tájékoztató percről percre!

Kollégánk már a helyszínen van, és próbálja feltenni majd kérdéseinket. Az eseményt emellett percről percre tudósítjuk, amit itt követhetnek olvasóink:

A meghívó szerint az eseményen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök is. Témából aligha lesz hiány: Sulyok Tamás utódlása, a legfőbb ügyész lemondása, gigantikus vasútfejlesztési terv, közmédia átalakítása, vényköteles gyógyszerek áfamentessége – és még folytathatnánk.

Orbán Viktor személyes felelősségéről is kérdeztek Della azt kérdezte, hogy a visszaélés gyanús esetekben felmerül-e Orbán Viktor személyes felelőssége, és esetleges gyanúsítása. A miniszterelnök azt mondta, hogy ő nem ügyész, nehezen tudja viszont elképzelni, hogy a maffiafőnök elkerülheti a felelősséget, de a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy prejudikál.

Tegnap a legfőbb ügyész is felismerte, hogy rendszerváltás történt Tegnap Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész is felismerte, hogy rendszerváltás történt - mondta Magyar Péter, aki szerint Nagy Gábor Bálint lemondásával elhárult az akadály az elől, hogy „politikai ukázok nélkül, szakmai alapon folyhasson a munka az ügyészségen”. Az ő távozását több állami vezetőnek is követnie kell, köztük a Kúria, az Országos Bírói Hivatal (OBH), az Állami Számvevőszék (ÁSZ), és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökének is, nekik is távozniuk kell. "Lépésről lépésre hajtjuk végre a vállalt programunkat" - fogalmazott a kormányfő.

Balásy Gyula cégcsoportját nem akarja átvenni az állam Az RTL kérdésre a kormányfő elmondta, hogy nincs szándék arra, hogy Balásy Gyula cégeit, illetve az egész cégcsoportot az állam átvegye, de meg kell vizsgálni, hogy van-e benne olyan érték, amelyet érdemes átvenni. A kormánynak az állami tudás visszaépítése a célja, az Orbán-kormány idején zajlott őrült központosítást meg kell szüntetni.

Ki lesz a köztársasági elnök - "Nem lépünk bele ugyanabba a folyóba kétszer" Az MTI kérdésre Magyar Péter elmondta, hogy a korábbi, nem túl jól sikerült államfő-jelölés tanulsága az, hogy nem szerencsés kétszer ugyanabba a folyóba belépni, 30 napon belül kell az új köztársasági elnököt megválasztani, nem ígértek társadalmi konzultációt, civil és szakmai szervezetek véleményét kérték ki, erre 1990 óta nem volt példa, a kérdés időben el fog dőlni - hangsúlyozta.

20 évre visszamenőleg lesznek vagyonosodási vizsgálatok Ezeket a vizsgálatokat a Nemzeti-Adó-, és Vámhivatal (NAV) végzi majd el, a politikusok és a velük egy háztartásban élők lesznek a vizsgálat fókuszában. A múltban a kormányok sokszor politikai indíttatásból végeztek ilyen vizsgálatokat, „kipécézve egyeseket”. Most a cél az, hogy a múltbeli és jelenlegi képviselőkre is lefolytassák ezeket az átvilágításokat, az új képviselők esetében leghamarabb két év múlva kerülhet sor vagyonosodási vizsgálatra.

Négy feljelentést tett ma a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az EXIM bank ügyében Az EXIM Bank az átvilágítása során kiderült, hogy gyanús körülmények között helyezett ki összegeket. Az első feljelentés egy 59 milliárdos luxus szálloda projekt, a Sofitel-projekt, Orbán Viktor vejéhez köthető. Itt két nap alatt hozott döntést az EXIM. Ki sürgette a döntést, ki engedélyezte azt, hogy elérjenek a belső szabályoktól? Hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt tettek feljelentést. A második Szíjj László Duna Aszfalt cégének afrikai projektje, a cég 126 milliárd forintos kötvény finanszírozást kapott az EXIM banktól és a Magyar Fejlesztési Banktól. A harmadik ügy a legnagyobb, ez a Ganz-Mavag Dunakeszi Járműjavító egyiptomi projektje, amely keretében 576 milliárd forint hitel kihelyezése történt meg azzal a céllal, hogy 1300 darab orosz vasúti kocsit vásároljon Egyiptom. 200 kocsit még nem szállították le, a szerződés határideje rövidesen lejár, de 10 milliárdos osztalékot közben kifizettettek, a kudarc a MÁV működését is veszélyeztette, hűtlen kezelés és csődbűntett gyanúja miatt történt feljelentés. A negyedik ügy egy észak-macedóniának nyújtott csaknem 1 milliárd eurós szabadfelhasználású hitel 3,25 század százalékos kamattal 100 százalékos állami fedezet mellett. Egy kockázatosnak minősített országnak adott hitelt az Orbán-kormány - emelte ki Magyar Péter. A közmédia kérdésére a miniszterelnök elmondta, hogy ezekben ügyekben felmerül Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter politikai felelőssége is.

Megkezdik az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálatát A miniszterelnök bejelentette, hogy megkezdik az Állami Számvevőszék (ÁSZ) teljes átvizsgálását. A cél az, hogy a számvevőszék maradéktalanul el tudja látni feladatait, obejektív, párttatlan ellenőrzéseket végezzen. Vizsgálni fogják, hogy jók-e a jelenlegi felügyelei jogosítványok, hogyan lehet hatéknyabbá tenni az ÁSZ működését, a cél, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan tudjon ellenőrizni, "ne várják meg míg szétrabolják az MNB vagyonát" - fogalmazott Magyar Péter, aki szerint az, hogy eddig mit tett az ÁSZ, nem is érdemes minősíteni.

Vényköteles gyógyszerek áfamentessége - 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek Magyar Péter elmondta, hogy egyik fontos vállalásuk volt a vényköteles gyógyszerek áfamentességének bevezetése. Szeptember elsejétől lép életbe az intézkedés, nagyon sok embernek fog segíteni. Az egyik legfontosabb feladat, hogy az áfát ne nyelhesse le senki, ne legyenek burkolt áremelések. Az árváltoztatások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) előzetes engedélyével történhetnek meg. 41 ezer készítmény van forgalomban, többtízer közülük vényköteles, az intézkedés 7 milliárd forintjában kerül a költségvetésnek.

Döntött a kormány az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak díjazásairól Döntés született a belügyi szakterületen belül egy 122,8 milliárdos forrás felhasználásáról 2027 júniusáig. Két alapot hoznak létre, az egyik a belső informazikai fejlesztésre megy, a cél, hogy a schengeni zónán belül illegágálisan tartókodók kiszűrése, a másik cél az orosz-ukrán háború kirobbanása után hozzánk érkező menekültek támogatása. Döntött a kormány az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak díjazásairól is. Csökken az állami cégek vezetőinek díjazása: a miniszterek és államtitkárok nem kapnak pénzt ha felügyelőbizottsági tagok lesznek. Magyar Péter elmondta, hogy az ő fizetése bruttó 2,3 millió forint, egyéb jutatásokkal együtt összesen 3,8 millió forintot visz haza, vagyis sokkal kevesebbet keres, mint korábban Orbán Viktor, akinek fizetése 2025-ben a 7 millió forintot is meghaladta.

Megkezdődött a tájékoztató: azbesztmentesítésre 3 milliárdos alapot hoztak létre Azbesztmentesítés - mint első téma. A szombahelyi oladi plató esetén felmerült a teljes felszedés lehetősége. A kormány úgy döntött, segíti az önkormánytazokat, egyes helyeken azonnali beavatkozás kell, ezért egy 3 milliárd forintos alapot hoznak létre, ebből azok az öónkormányzatok részesülhet, amelyek rendelkeznek azbeszt térképpel, és folyamtos méréseket végeznek. Technológiák esetében többféle lehetőség jöhet szóba. 667 hatósági vizsgálat indult, 6 helyen volt határérték feletti érték, még korábban. Magyar Péter elmondta, hogy az oladi plató esetében nem vállalják annak a kockázatát, hogy felszedjék az utat, a leaszfaltozás lesz a megoldás. A 3 milliárd forintos alap növelhető, a költségek egy részét az állam állja, egy részét az önkormányzatok.