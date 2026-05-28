Macskájával fogadta Magyar Pétert a belga miniszterelnök

Magyar Péter megérkezett a brüsszeli miniszterelnöki hivatalba, ahol Bart De Wever belga kormányfő és macskája fogadták. Magyar egy videót is közzétett a jelenetről, amelyben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is szerepel.

A belga miniszterelnök macskájának, Maximus Textoris Pulchernek Instagram-oldala széles, 216 ezres követőtáborral rendelkezik.

Pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal Magyar Péter az uniós források befagyasztásának megszüntetéséről. Vitézy Dávid mellett Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérték Magyart a belgiumi útra.