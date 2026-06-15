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Közélet AI - Mesterséges intelligencia Magyar Péter Radnai Márk

Macskás videóval trollkodják Magyar Péterék a lejáratásra tervezett oldalt

mfor.hu

Frissült a választások alatt elhiresült radnaimark.hu, de nem akárhogy.

Magyar Péte miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy frissült az ország leghíresebb szobájában történteket bemutató, Radnai Márk nevét viselő honlap.

A kormányfő azt írta:

„Remélem a leleplező videó nem okoz csalódást sem a Fidesz vezetőinek, sem a propagandistáknak, sem a sokat látott szakértőknek. Az általuk átvert szavazóknak lehet, hogy igen”.

A videón egy 15 másodperces AI-jal megszerkesztett jelent látható, amin Magyar Péter miniszterelnök, illetve Radnai Márk országgyűlési képviselő „besétál” a szobába, ahol a már ismert, széttúrt ágyneműs ágy látható. Körbenéznek, majd egy cica ront ki a paplan alól, elsodorva a fali kamerát.

Közben az Abba The Winner Takes It All című dala hallható.

A radnaimark.hu oldal megszerezte a Tisza Párt, mert az eredeti url-cimre kattintva szintén meglehet nézni a videót, utána viszont Radnai Márk képviselői oldala jelenik meg, ahol körzete, a Komárom-Esztergom megyei 2. választókerület problémáit, javaslatait lehet bejelenteni.

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