Magyar Péter foghatja a fejét: visszaesett a Tisza az elhamarkodott lépés után

A július 22-e és 24-e között a HVG részére készített Medián-felmérésből kiderült, hogy

Megtorpant a Tisza

A lap a friss adatokra hivatkozva arról ír, hogy júniushoz képest hibahatáron billegő mértékű visszaesés következett be a támogatottságában. Közölték: az természetesen nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben lenne a „Polgár-üggyel”.

Viszont az elhamarkodott kommunikációt, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza-szavazók jelentős többsége is kifogásolta.

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Apad?

A népesség 57 százaléka szavazna a Tisza Pártra „egy közeljövőben tartandó” feltételezett választáson. A június végén készült Medián-elemzés (HVG, 2026. július 2.) a Tisza „tetőzéséről” beszélt, ahhoz képest mostanra 3-5 százalékponttal csökkent ugyan a kormánypárt támogatottsága, de

a választani tudó „biztos” szavazók körében még így is kétharmadnál nagyobb a Tisza többsége.

Eközben a Fidesz stabilizálni tudta a helyzetét: a teljes népesség 19 százaléka, a választani tudók 22, míg a biztos szavazók 23 százaléka mondta azt, hogy a Fideszre szavazna, ami mindhárom viszonyítási alapon hibahatáron belüli növekedést jelent az előző hónaphoz viszonyítva.