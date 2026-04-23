Magyar Hang: az Alkotmánybíróság ülésén szólították fel lemondásra Polt Pétert

A portál hozzáteszi: Szabó érvelése szerint az elnök múltja miatt a testület társadalmi megítélése annyira leromlott, hogy már csak a távozása mentheti meg a szervezet presztízsét.

A távozást kezdeményező Szabó Marcel 2016 óta tagja a testületnek. A múltban is többször képviselt a kormányzati szándékkal ellentétes álláspontot. Legutóbb a választások előtt, idén márciusban ő volt az egyetlen alkotmánybíró, aki különvéleményt fogalmazott meg egy nagy port kavaró ügyben. A testület akkor úgy határozott, hogy a közpénzből működő közmédiának nem kötelező kiegyensúlyozottan tájékoztatnia a közösségi oldalain. Szabó azonban ezzel a döntéssel nem értett egyet.

A Magyar Hang értesülései szerint a rendkívül feszült hangulatú ülésen felolvasott nyilatkozatot nem követte vita. Maga Polt Péter sem reagált a felszólításra.

Polt Pétert 2025-ben választotta meg tizenkét évre az Alkotmánybíróság élére az akkori kormánypárti többség. Ő korábban a Fidesz tagja volt, majd összesen huszonegy évig tevékenykedett legfőbb ügyészként. Ügyészi munkásságát számos kritika érte. Ezek főként a fideszes szereplőket érintő büntetőeljárások elmaradása, furcsa lezárása vagy indokolatlan elhúzódása miatt fogalmazódtak meg.

A választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt elnöke, a leendő miniszterelnök, Magyar Péter már többször követelte a távozását. Az elnök azonban eddig nem mutatott hajlandóságot az önkéntes lemondásra. Magyar Péter a Tisza első frakcióülését követő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és az általa korábban említett állami vezetőknek május 31-ig van idejük arra, hogy önként beadják a lemondásukat. Erről itt olvashatnak:

A Magyar Hang értesüléseire az Alkotmánybíróság eddig még nem reagált.