Magyar Hang: az Alkotmánybíróság ülésén szólították fel lemondásra Polt Pétert

Az Alkotmánybíróság keddi ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró lemondásra szólította fel az intézmény elnökét, Polt Pétert – írta meg a Magyar Hang.

A portál hozzáteszi: Szabó érvelése szerint az elnök múltja miatt a testület társadalmi megítélése annyira leromlott, hogy már csak a távozása mentheti meg a szervezet presztízsét.

A távozást kezdeményező Szabó Marcel 2016 óta tagja a testületnek. A múltban is többször képviselt a kormányzati szándékkal ellentétes álláspontot. Legutóbb a választások előtt, idén márciusban ő volt az egyetlen alkotmánybíró, aki különvéleményt fogalmazott meg egy nagy port kavaró ügyben. A testület akkor úgy határozott, hogy a közpénzből működő közmédiának nem kötelező kiegyensúlyozottan tájékoztatnia a közösségi oldalain. Szabó azonban ezzel a döntéssel nem értett egyet.

A Magyar Hang értesülései szerint a rendkívül feszült hangulatú ülésen felolvasott nyilatkozatot nem követte vita. Maga Polt Péter sem reagált a felszólításra.

Polt Pétert 2025-ben választotta meg tizenkét évre az Alkotmánybíróság élére az akkori kormánypárti többség. Ő korábban a Fidesz tagja volt, majd összesen huszonegy évig tevékenykedett legfőbb ügyészként. Ügyészi munkásságát számos kritika érte. Ezek főként a fideszes szereplőket érintő büntetőeljárások elmaradása, furcsa lezárása vagy indokolatlan elhúzódása miatt fogalmazódtak meg.

A választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt elnöke, a leendő miniszterelnök, Magyar Péter már többször követelte a távozását. Az elnök azonban eddig nem mutatott hajlandóságot az önkéntes lemondásra. Magyar Péter a Tisza első frakcióülését követő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és az általa korábban említett állami vezetőknek május 31-ig van idejük arra, hogy önként beadják a lemondásukat. Erről itt olvashatnak:

A Magyar Hang értesüléseire az Alkotmánybíróság eddig még nem reagált.

Tovább sorvad a DK, újabb független polgármestere lett Budapestnek

Tovább sorvad a DK, újabb független polgármestere lett Budapestnek

Trippon Norbert, Újpest polgármestere függetlenként folytatja tovább, kilép a Demokratikus Koalícióból. Erről a politikus a Facebook-oldalán posztolt.

Fontos bejelentést tett az Európai Ügyészség Magyarországgal kapcsolatban

Fontos bejelentést tett az Európai Ügyészség Magyarországgal kapcsolatban

Már 22 állammal van tapasztalatuk.

Május 13-án véget ér a veszélyhelyzet? De mi marad utána?

Május 13-án véget ér a veszélyhelyzet? De mi marad utána?

Legalább 160 veszélyhelyzeti rendelet van érvényben.

Bíróságra megy az Erste Bank az Én, a kétarcú című képregény miatt

Bíróságra megy az Erste Bank az Én, a kétarcú című képregény miatt

A képregényben többször feltűnt a pénzintézet.

Simor András: az MNB alelnökének zsarolása miatt távoztam a bécsi Erste felügyelőbizottságából

Az eset 2023 decemberében történt, az MNB 2007-2013 közötti elnöke most tárta fel az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorában.

Medián: ha újabb választás lenne, még nagyobb győzelmet aratna a Tisza Párt

Medián: ha újabb választás lenne, még nagyobb győzelmet aratna a Tisza Párt

Nőtt az előny a választások után.

Magyar Péterék fontos üzenetet kaptak: közeleg a Magyarország ellen indított eljárás vége?

Magyar Péterék fontos üzenetet kaptak: közeleg a Magyarország ellen indított eljárás vége?

Manfred Weber szólalt meg az ügyben.

Kontroll: Orbán Gáspár távozik a honvédségtől

Kontroll: Orbán Gáspár távozik a honvédségtől

Néhány napon belül leszerel.

A leendő miniszter interjút adott.

Újabb választás előtti állami nagybevásárlásra bukkantunk

Még az április 12-i voksolás előtt írt ki az Országos Rendőr-főkapitányság nagyértékű tendert a határellenőrzést támogató gépjárműpark fejlesztésére, a nyerteseket pedig épp a választások utáni napon tettek közzé.

