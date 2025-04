Magyar lesz a következő pápa? Ez történik Ferenc halála után

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A Reuters cikke kitér arra, hogy bár a pápaválasztás szabályai évszázadok óta változatlanok, a folyamatot mindig befolyásolják a kor aktuális egyházi és világi viszonyai, valamint a bíborosok közötti háttéralkuk. A cikk hangsúlyozza, hogy a világ figyelme ilyenkor a Vatikánra irányul, hiszen a katolikus egyház vezetőjének személye nemcsak vallási, hanem politikai és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű.

A választás titkos szavazással zajlik. Minden bíboros egy papírlapra írja fel a választott személy nevét, majd a szavazólapot az oltárra helyezett kehelybe dobja. Egy pápa megválasztásához kétharmados többség szükséges. Ha a szavazás eredménytelen, újabb fordulókat tartanak, naponta akár többet is.

A lehetséges jelöltek közé tartozik az olasz Matteo Zuppi, Bologna érseke és a máltai Mario Grech , a püspöki szinódus főtitkára is.

Egy másik erős jelölt Luis Tagle Fülöp-szigeteki bíboros, Manila korábbi érseke. Ferenc pápához hasonlóan Tagle is a társadalmi igazságosságot és a szegényekkel való törődést hangsúlyozza.

A pápa halála után a bíborosok összegyűlnek Rómában. A világ minden tájáról érkeznek a fővárosba, hogy részt vegyenek a pápaválasztásban. Azok a bíborosok jogosultak szavazni, akik a konklávé kezdetéig nem töltötték be a 80. életévüket. A cikk hangsúlyozza, hogy a bíborosoknak legkésőbb 15-20 napon belül meg kell kezdeniük a választási folyamatot. Az Al-Jazeera összefoglalója arra emlékeztet: a konklávéban szavazásra jogosult 138 bíborosból összesen 110-et nevezett ki Ferenc pápa. Ez a csoport sokkal sokszínűbb, mint a korábbi választók, nagyobb arányban képviseltetik magukat Ázsiából, Afrikából és Latin-Amerikából, ami tükrözi Ferenc célját, hogy tükrözze az egyház globális hatókörét. A legfiatalabb pápaválasztó bíboros mindössze 45 éves, egy Ausztráliában élő ukrán pap.

