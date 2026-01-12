Magyar milliárdos árajánlatot tett a kapós weboldalra

A legnagyobb hazai ellenzéki párt vezetője vasárnap közölte facebook oldalán publikált bejegyzésében, hogy szeinte a 2010-es MSZP kampányból lopott szlogent a Fidesz. Az általuk lefoglalt és létrehozott honlap viszont már több százezres látogatottságú, ezért ahogy fogalmazott „teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek”.

Úgy folytatta: „Felajánlom a biztos választás nevű honlapot 5 milliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát...” Szerinte ezzel is segítenék azokat a magyarokat, akiket a kormány magára hagyott. A pártvezér bejegyzésében arra is felhívta a figyedlmet, hogy a Fidesznek érdemes gyorsan döntenie, ugyanis a szlogenhez tartozó más domain címeket is lefoglaltak már a párton kívüli egyének. Az ügy előzményeiről itt olvashat további részleteket: