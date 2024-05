A magyar pártfinanszírozás nemzetközileg átláthatóbb, a Fidesz kapta a legtöbb adományt

Hiányos információk állnak rendelkezésre az európai politikai pártok finanszírozásáról, ami visszaélésekhez vezethet, és gyengíti a pártokba vetett bizalmat is – állapította meg egy nemzetközi újságírói kutatás, amelyet a Follow The Money nevű holland szerkesztőség vezetett – ismertette a Direkt36 a Telex oldalán. A kutatásból kiderült, hogy az uniós tagállamok politikai pártjai – melyek már az Európai Parlament tagjai, vagy nagy eséllyel bejutnak oda a mostani választásokon – 2019 és 2022 között 941 millió eurónyi (mai árfolyamon több mint 362 milliárd forint) adományt kaptak. 664 millió euró (több mint 255 milliárd forint) esetében azonban nem világos, hogy ki adományozta a pénzt.

Sok kicsi sokra megy

Fotó: Depositphotos

Bár a magyar pártok évente kötelesek nyilvánosságra hozni adományozóik adatait, de ez sem biztosítja ugyanakkor a teljes átláthatóságot, ugyanis a pártok csak neveket közölnek, viszont olyan adatokat – például születési dátum vagy lakcím –, amelyek alapján be lehetne azonosítani a támogatókat, nem tesznek közzé – állapítja meg a nemzetközi összehasonlítás.

A magyar helyzetet emellett bonyolítja, hogy a politikai kampányokban a pártoktól elvileg független, de velük együttműködő, vagy legalábbis őket támogató szereplők is részt vesznek. Rendszeresek például az olyan, a Fidesz érdekeit szolgáló kampányok, amelyeket civil szervezetek – például a CÖF –, vagy kormánnyal szimpatizáló közösségi médiás szereplők hajtanak végre, gyakran kormányközeli forrásokból. Sőt, Magyarországon az is általánossá vált, hogy közvetlenül a kormány folytat nyilvánvalóan politikai célú hirdetési kampányokat. Az ellenzéki oldalon is megjelentek olyan szereplők – például internetes kiadványok –, amelyek nyilvánvalóan politikai célokat szolgálva működnek.

A vizsgált időszakban toronymagasan a Fidesz kapta a legtöbb adományt – közel másfélmilliárd forintot – melynek nagy része ötszázezer forint alatti összeg volt, tehát ezek esetében nem ismert az adományozó személye. A nevesített adományozók között a HVG korábban beazonosított állami üzletekben érdekelt vállalkozókat is, például a WHB építőipari csoport tulajdonosát, Paár Attilát. A Fidesz több mint kétszer akkora összeget gyűjtött össze a négy év során, mint az őket a sorban követő DK, amely több mint 611 millió forintot kapott. A harmadik legnagyobb összeget az MSZP gyűjtötte, a pártnak több mint 502 millió forintot adományoztak magánszemélyek.