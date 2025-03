Magyar Péter 30 milliós fákkal vágott vissza

A politikus ezután a konkrétumok ismertetése nélkül elsorolta vagyonelemeit. Így fogalmazott: „Van egy kisebb és egy nagyobb lakásom, egy balatonhenyei üres telkem, kb. 90 millió forint lakáshitelem és ennél egy kicsivel több megtakarításom (forintban, euróban és részvényben). És egy minimális hasznot nyújtó Zrt. boldog tulajdonosa is vagyok. Van egy pianínóm és 5 darab festményem is (de abból kettőt ismerős festett). Ja és egy 7 éves Volvom.”

A javaslat szerint az EP-képviselőknek is nyilvánosságra kellene hozniuk vagyonukat.

Magyar Péter Facebook-oldalán reagált arra a törvénytervezetre, amelynek alapján az EP-képviselőknek is a magyarországihoz hasonló vagyonnyilatkozatot kell majd tennie. Mint írta, nemcsak a saját vagyonnyilatkozata lesz nyilvános, hanem a hozzátartozóié is.

A Tisza Párt elnöke elsorolta vagyonelemeit is, konkrétumok nélkül.

