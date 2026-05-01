Magyar Péter a 100 millió forintról: mindent visszafizetünk

Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza párt vezetője péntek reggel közösségi oldalon megjelent közlésében tudatta: visszafizetik Wáberer György anyagi támogatásait. Magyar Péter úgy fogalmazott:

„...a választások előtt 5 nappal (!) valóban átutalt 5x20 millió forintot a TISZA számlájára. Előtte tudomásom szerint semmit. Mi a TISZA-nál nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden, így a párt finanszírozása is törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik.”

A pártvezér hozzátette: még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót vagy oligarchát hozzájuk kössenek, ezért az 5x20 millió forintot Wáberer Györgynek hétfőn visszautalják és annak szintén, aki a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe.

Ezt mondta a nagyvállalkozó

Wéberer György Csütörtök este volt az ATV vendége. Itt a milliárdos üzletember szó szerint azt mondta, hogy

„...Én a Tisza programot másfél éve támogatom, ez anyagi támogatás is...”

Wáberer György a műsorvezető kérdésére közölte, hogy pusztán élhető Magyarországot kér támogatásáélrt cserébe. Wáberer György ominózus szavai a lentebbi videón 13.03-tól láthatók, innen indul a lejátszás is.