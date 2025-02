Magyar Péter: a fáradt maffiafőnök már csak ígérgetni tud

„A megfáradt és kiégett maffiafőnök már csak ígérgetni tud és persze dicstelen karrierje végén megpróbálja újra összeugrasztani magyart a magyarral. Orbán tudja, hogy a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének vége van, de úgy van vele, hogy addig is kicsavarják az utolsó villanykörtét és ellopják, amit még lehet: pályaudvarokat, kastélyokat és a magyar emberek jövőjét”

Közölte, hogy most épp újra ígérgetnek, de Orbán valódi terve „mindent kétszer visszavenni”, magánosítani az állami egészségügyet, emelni a nyugdíjkorhatárt, és eladósítani gyerekeink és unokáink jövőjét.

A politikus hozzátette, Orbán Viktor megsarcolja az embereket, a vállalatokat és már a legkisebb önkormányzatokat is, sorra építik le a vidéki kórházakat és óvodákat, zárják be a postahivatalokat és a vasúti szárnyvonalakat.

