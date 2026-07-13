Magyar Péter: a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában

A kormányfő Facebook-oldalán azt írja, hogy az Alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök. Kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet azonban szerinte nyilvánvalóan nem áll fenn.

„Tudja ezt Sulyok Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását. Igen ám, de szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, és tulajdonképpen, ezzel szembe menve az Alkotmánnyal. Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így az orbáni maffia letörését” – írja Magyar Péter.

Magyar Péter szerint az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett “elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.

A kormányfő jogi következményeket helyezett kilátásba azok számára, akik „ebben az alkotmányellenes akcióban részt vesznek, és ezzel megakadályoznák a demokratikus népakarat érvényelsülését”.

„Amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást” – erősítette meg korábbi nyilatkozatát Magyar Péter.

Ezt követően az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt – zárta sorait a miniszterelnök.