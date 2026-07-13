2p
Közélet Alaptörvény, alkotmány Alkotmánybíróság Gulyás Gergely Magyar Péter Orbán Viktor Sulyok Tamás

Magyar Péter: a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában

mfor.hu

Ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról. Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnöknek öt napja van aláírni a ma elfogadandó jogszabályt.

A kormányfő Facebook-oldalán azt írja, hogy az Alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök. Kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet azonban szerinte nyilvánvalóan nem áll fenn.

„Tudja ezt Sulyok Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását. Igen ám, de szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, és tulajdonképpen, ezzel szembe menve az Alkotmánnyal. Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így az orbáni maffia letörését” – írja Magyar Péter.

Magyar Péter szerint az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett “elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.

A kormányfő jogi következményeket helyezett kilátásba azok számára, akik „ebben az alkotmányellenes akcióban részt vesznek, és ezzel megakadályoznák a demokratikus népakarat érvényelsülését”.

„Amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást” – erősítette meg korábbi nyilatkozatát Magyar Péter.

Ezt követően az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt – zárta sorait a miniszterelnök.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter jet skizik Törökországban. 2026. július

Magyar Péter nyaralóvideójából derült ki, hogy a kecskeméti Mercedes-gyárnál kezdi a napot

„A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem. Lehet így is” – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött posztjában a miniszterelnök.

Alaptörvény módósításról és a különadókról tárgyal a parlament

Alaptörvény módósításról és a különadókról tárgyal a parlament

A tizenhetedik alaptörvény-módosításról dönt az Országgyűlés, e heti kétnapos rendkívüli ülésének első napján. Nemcsak marad jövőre, de ki is terjesztik a kőolajipari különadót.

Új felirat jelent meg a Hírado.hu honlapján

A keddi elnézést kérő szöveget újra cserélték. 

Hétfőn megsemmisítik az országgyűlési választás szavazólapjait

Hétfőn megsemmisítik az országgyűlési választás szavazólapjait

Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével; utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább.

Hány centi magas Magyar Péter, és hogyan választaná ki Sulyok Tamás utódját? – Számos kérdésre válaszolt a miniszterelnök

Hány centi magas Magyar Péter, és hogyan választaná ki Sulyok Tamás utódját? – Számos kérdésre válaszolt a miniszterelnök

Magyar Péter a közvetlen államfőválasztás mellett foglalt állást a Redditen.

Itt egy meglepő rangsor a foci-vb-ről – A hét ábrája

Ezek a csapatok hozták a legjobb átlagokat.

Esélye sem volt az RTL-nek és a TV2-nek a brazil katasztrófa ellen

Így alakultak a 27. hét nézettségi számai.

Nagyon bejött a tömegközlekedés Rogán Antalnak, ma reggel Kelenföldön vonatra szállt

Nagyon bejött a tömegközlekedés Rogán Antalnak, ma reggel Kelenföldön vonatra szállt

Az elmúlt hetekben többször látták a kisföldalattin is. 

DK-elnök: Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit

DK-elnök: Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit

A gyenge választási eredmény okait keresi a Demokratikus Koalíció. 

Jó példa, ész és gerinc – ezt várja Ruszin-Szendi Romulusz a frissen avatott altisztektől

Jó példa, ész és gerinc – ezt várja Ruszin-Szendi Romulusz a frissen avatott altisztektől

Ötszáz katona tett altiszti esküt. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG