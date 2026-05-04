Magyar Péter: a K+F ráfordítást a GDP 2 százalék fölé emeljük középtávon, a cél pedig a 3 százalék

Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudóstársadalommal, „intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben” – jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200., tisztújító közgyűlésén Magyar Péter leendő miniszterelnök.

A Tisza Párt elnöke azt ígérte: középtávon a GDP 2 százaléka fölé emelik a teljes kutatás-fejlesztési ráfordítást.

Az új kormány minden támogatást megad, hogy megoldódjon a kutatói hálózat helyzete, az MTA támogatja, hogy visszacsatolja a kutatói hálózatot. Megszüntetjük az igazságtalanságot, biztosítjuk az Akadémia függetlenségét, és a források elosztásánál is megszüntetjük a politikai befolyásolást, sorolta Magyar Péter.

Magyar Péter hangsúlyozta: az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel.

Az államháztartás „rendbetételét” követően többéves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatás-fejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék (GDP) két százaléka fölé emelik középtávon, a hosszú távú cél pedig a csaknem három százalékos uniós átlag elérése – fogalmazott a leendő kormányfő.

„Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és Akadémiánk is” – mondta Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a testület 200., tisztújító közgyűlésén tartott beszédében.