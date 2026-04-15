Magyar Péter a közrádióban: a Honvédelmi Minisztérium semmisíti meg a SAFE-program dokumentumait

Bár ugyanabban az idősávban, de hosszú idő után már nem Orbán Viktor beszél a Kossuth rádióban, hanem a vasárnapi választáson hatalmas győzelmet arató Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Rögtön utána pedig az MTVA-ban kérdezik a legaktuálisabb kérdésekről, innen megy fontos találkozójára Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz.

Magyar Péter átért a köztévébe, ahol a riporter gratulált az eredményéhez, azt kérdezi, hogy valósulnak meg az ígéretek majd? Jó érzés itt lenni, hiszen 2024. szeptember 26. óta nem jártam itt – kezdte Magyar. Folyamatosan hívtuk – vágja közbe a ripoter, mire ő azt mondja, ez nem igaz, ahogy az sem, hogy a családját gyalázták. Ezt cáfolja Magyar, de nincs benne személyes sértettség, de ennek a hazugsággyárnak vége van, megteremtik az objektív, pártatlan feltételeket.

Ami itt folyt 2010 óta, Goebbels vagy az észak-koreai diktátor is megnyalta volna a tíz ujját, annak vége – hangsúlyozta Magyar, aki abban reménykedik, hogy Sulyok Tamás minél hamarabb kiírja az új kormány alakuló ülését.

Mindennap azért fogunk dolgozni, hogy a magyar embereknek jó legyen, rend és biztonság legyen.

A Tisza-kormány megtartja a déli határkerítést, de nem fogunk kiengedni embercsempészeket. De Csádba sem fogunk katonákat küldeni, ahogy Orbán Gáspár szerette volna.

Mindenki érzi a fonákságát annak is, hogy Mészáros Lőrinc olyan ütemben gazdagodott meg, ahogy az angol királyi család is képtelen volt 400 év alatt.