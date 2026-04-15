Közélet Magyar Péter Választás 2026

Magyar Péter a közrádióban: a Honvédelmi Minisztérium semmisíti meg a SAFE-program dokumentumait

A Tisza Párt elnöke másfél év után adhat interjút előbb a Kossuth Rádióban, majd az M1-en.

Bár ugyanabban az idősávban, de hosszú idő után már nem Orbán Viktor beszél a Kossuth rádióban, hanem a vasárnapi választáson hatalmas győzelmet arató Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Rögtön utána pedig az MTVA-ban kérdezik a legaktuálisabb kérdésekről, innen megy fontos találkozójára Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz. 

A Kossuth Rádiós interjújáról itt számoltunk be:

Magyar Péter átért a köztévébe, ahol a riporter gratulált az eredményéhez, azt kérdezi, hogy valósulnak meg az ígéretek majd? Jó érzés itt lenni, hiszen 2024. szeptember 26. óta nem jártam itt – kezdte Magyar. Folyamatosan hívtuk – vágja közbe a ripoter, mire ő azt mondja, ez nem igaz, ahogy az sem, hogy a családját gyalázták. Ezt cáfolja Magyar, de nincs benne személyes sértettség, de ennek a hazugsággyárnak vége van, megteremtik az objektív, pártatlan feltételeket. 

Ami itt folyt 2010 óta, Goebbels vagy az észak-koreai diktátor is megnyalta volna a tíz ujját, annak vége – hangsúlyozta Magyar, aki abban reménykedik, hogy Sulyok Tamás minél hamarabb kiírja az új kormány alakuló ülését.

Mindennap azért fogunk dolgozni, hogy a magyar embereknek jó legyen, rend és biztonság legyen. 

A Tisza-kormány megtartja a déli határkerítést, de nem fogunk kiengedni embercsempészeket. De Csádba sem fogunk katonákat küldeni, ahogy Orbán Gáspár szerette volna. 

Mindenki érzi a fonákságát annak is, hogy Mészáros Lőrinc olyan ütemben gazdagodott meg, ahogy az angol királyi család is képtelen volt 400 év alatt. 

Ilyen régen volt: Magyar Péter a közmédiában beszél

Először a Kossuth rádióban beszél Magyar Péter fél 8-kor, majd 8 óra után nem sokkal az MTVA-ban szólal meg. Kövesse velünk élőben, tudósításunk folyamatosan frissül.

Ők lehetnek Magyar Péter miniszterei, néhány hely még kiadó

Még heteket várni kell a Tisza-kormány megalakulására, de sok név már ismert, hogy kikből lehet miniszter. Nagy kérdés viszont, hogy ki lesz Pintér Sándor utóda.

Brutális éjszakája volt az RTL-nek a választás napján

Ez történt a 15. hét nézettségi adataiban.

Már nem vádolják bennfentes kereskedelemmel Magyar Pétert

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást.

Nem mond le Sulyok Tamás

Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter felszólítása ellenére sem mond le tisztségéről. A Sándor-palota közlése szerint az államfő szigorúan az alkotmányos előírásokat követve hívja majd össze az új Országgyűlést, és tesz javaslatot a miniszterelnök személyére.

Győr korábbi fideszes városvezetése szerdán áll bíróság elé

Súlyos kérdésekre kell válaszolnia szerdán Győr korábbi fideszes vezetésének és a volt kabinetfőnöknek. A vád szerint szétlopták a város hulladékkezelő cégét, a polgármester pedig azt várja a tanúvallomásoktól, hogy kiderüljön: miért számláztak be politikusok cégei a gyanús ügyletek központjában álló vállalkozónak.

Az MKIK üdvözli az új kormányt alakító Tisza Pártot

Másfél évvel ezelőtt a kamarai tisztújítások alkalmával új vezetést választott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), gyakorlatilag kétharmados felhatalmazással. Az új vezetés új szemlélettel közelítette meg feladatait, a vállalkozókat helyezte a középpontba és új szellemiségű együttműködési megállapodást kötött a kormánnyal, világos célokkal, fejezetekre és feladatokra lebontva. A cél a tudás alapú gazdaság megteremtése, amit egy három pillérre épülő – szakképzés, felnőttképzés, egyetemi képzés – tudás alapú kamara tud a legjobban segíteni.

Szijjártó Péterék után Pintér Sándorék is iratmegsemmisítésbe fognak? (frissítés)

A Belügyminisztérium új iratmegsemmisítőt vásárolt. 

Újabb fontos telefonbeszélgetésen van túl Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke Ursula von der Leyen-nel beszélt. 

Karácsony Gergely: „Az elmúlt hat évben meg akartak minket fojtani, de ez nem sikerült”

Ha a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja áprilisban a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket – mondta Karácsony Gergely főpolgármester kedden budapesti sajtótájékoztatóján.

