Magyar Péter a legfőbb ügyésztől is megválna

A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva hétfőn.

A kormányfő a tiszás Velkey György László felszólalására válaszolva azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén; a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt.

Magyar Péter szerint Nagy Gábor Bálint alatt semmi nem történt az MNB-s alapítványok ügyében

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A miniszterelnök az ukrán pénzszállítók, az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a Legfőbb Ügyészségen, de szerinte az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok „bábja″ ott van.

Úgy fogalmazott, tisztelettel szeretnék ösztökélni a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnököt, terjessze a Ház elé a legfőbb ügyész mandátumának lezárását, visszahívását. „Mi ezt készek leszünk megvitatni ″ – tette hozzá.

(MTI)