Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

A kormány első ülése alkalmával tartott tájékoztatón a kormányfő közölte: Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány „a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon és inkább eladósította az országot”, ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, így „áthidaló megoldásokat kell találnunk” – magyarázta.

Hangsúlyozta: Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket – jelentette ki Magyar Péter.

