Magyar Péter: Vége van, elvtársak!

Arról is beszélt, a Tisza segít a nyugdíjasoknak is: azonnal eltörli a 65 év felettiek szja-kötelezettségét, áfamentessé teszi a gyógyszereket, és bevezeti a nyugdíjasok szép-kártyáját, amellyel évente 200 ezer forintot költhetnek a nyugdíjasok gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre. Bejelentette: „a nemzet hangja” néven indít népszavazást, 12 kérdéssel.

Egy ponton Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormánylepaktált az oroszokkal, akik egyébként a szabadságharcot is leverték. Ezt az esemény eddigi egyik legnagyobb füttykoncertje, majd a „Ruszkik haza” rigmus követte. Magyar úgy döntött, itt mégsem tart szünetet a szövegében.

