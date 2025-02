Magyar Péter a Partizánban: Egy politikus nem ígérhet elszámoltatást

Arra a kérdésre, hogy a Tiszában miért nincs több látható vezető arc, Magyar úgy reagált: „Ha most túl lennénk a szombati rendezvényünkön, akkor lehet, hogy te is elégedetten csettintenél.”

A szakpolitikai viták kérdésére válaszolva Magyar elismerte, hogy eddig ő képviselte a pártot ezekben a helyzetekben. Ugyanakkor bejelentette, hogy a február 15-i nagy rendezvényükön bemutatják szakpolitikai csapatukat: „Nem villantani fogok, mert ez nem egy horgászat, hanem fel fognak szólalni komoly szakpolitikusok.” Azt is elmondta, hogy ez csak az első lépés, és később egyre több tiszás politikus fog megjelenni a nyilvánosság előtt.

Magyar Péter hangsólyozta, hogy a közösségi média elérése milyen fontos szerepet játszik a politikai kommunikációban. Szerinte a fideszes propaganda mindig azzal vádolja az ellenfeleit, amit maga is elkövet. Szerinte a független médiának nevezett sajtó egy része elhallgatja a Tisza Pártot pártot érintő híreket: „Nagyon sok mindent elhallgat rólunk. Egy olyan pártnak a reakciója, amely jelenleg minden objektív kutatás szerint vezet Magyarországon, nem jelenik meg.”

A Fidesz kommunikációs stratégiájáról azt mondta: „Még a saját embereik szerint is kontraproduktív volt.” Megjegyezte, hogy több Fideszhez köthető ismerőse is hasonló véleményt osztott meg vele.

A közbeszéd minőségéről és Menczer Tamás performanszáról is szó esett. Magyar úgy fogalmazott: „Ha engem kérdezel, akkor azt mondom, hogy lehetett volna sokkal jobban kezelni.” Elismerte, hogy nem volt tökéletes a reakciója, de hozzátette: Menczer egy gyermekotthon előtt jelent meg, és egészen vállalhatatlan, gusztustalan dolgot mondott. Úgy véli, hogy ez egy szervezett akció volt: „Ez egy kimért és felkészített dolog volt, mert előtte két-három napig készítették erre ezt az embert.”

Arra a felvetésre, hogy hívei őt tekintik Orbán Viktor kihívójának, Magyar így reagált: „Ezt majd a Tisza közössége eldönti.” Azt is kiemelte, hogy jelenleg a pártépítésre és a választási előkészületekre koncentrálnak, ami hatalmas feladat.

Orbán Viktor „ne legyen gyáva”, és ha 2008-2009-ben fontosnak tartotta az előrehozott választást, akkor most is vállalja ugyanezt, magyarázta a Tisza Párt elnöke.

Megerősítette, hogy január 6-án kampányüzemmódba kapcsoltak. A Fideszre utalva azt mondta: „Nyilván ők is érzékelik, látják a felméréseket, nem a manipulált közvélemény-kutatásokat, hanem a valósakat, ahol 60-70, de valahol 80 százalék mondja azt, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és váltást szeretne.”

Az előrehozott választásokkal kapcsolatban Magyar azt állította: nem a jelöltek kiválasztásáról beszélt, hanem az előrehozott választás követeléséről. Szerinte Orbán Viktor 2008-2009-ben fontosnak tartotta az előrehozott választást, amikor úgy érezte, hogy megrendült az emberek bizalma az adott kormányban. Magyar szerint a jelenlegi helyzetben „a választás másnapján a rendőrséget egy új miniszter irányítaná, a NAV-ot egy új vezető, és a közmédiában is változás történne.”

A vagyonelkobzás lehetőségéről elmondta: „Ennek nem az lenne a célja, hogy civileket vegzáljunk, hanem hogy a nagy halakat megfogjuk.” Hangsúlyozta, hogy az adóhiányként megállapított jogtalan vagyongyarapodást be kell fizetniük az érintetteknek, és ezt jogi eszközökkel fogják érvényesíteni.

A digitális gyóntatószékre térve elmondta, hogy több nagy jelentőségű ügy is érkezett, és ezeket „nagyon alaposan vizsgálják.” Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi igazságszolgáltatási rendszerben „ha az ügyészség lesöpri az ügyeket, akkor nincs következmény.” Ezt el akarják kerülni azzal, hogy „egy valóban működő igazságszolgáltatás álljon fel.”

Elmondta, hogy hasonló esetre csak a Kádár-rendszerből emlékszik, amikor a nagyapja azért mondott le, mert a politika be akart avatkozni a munkájába. Szerinte a bírói függetlenség helyzete most már igen problémássá vált, és egyértelmű, hogy az Orbán-kormány megpróbálja irányítani a bírákat.

A digitális gyóntatószék nevű bejelentő platformról is szó esett, amelyen keresztül több mint ezer bejelentés érkezett. „Nem véletlenül nem hoztuk ezeket nyilvánosságra. Itt komoly büntetőügyi védek nézik ezeket, van oknyomozó újságíró része is ezeknek a dolgoknak.” Magyar Péter szerint ezek az anyagok „alapvetően átírják a rendszerváltás utáni politikai szcénát.”

Ismét a közéleti bölcsőjében beszélt Magyar Péter Fotó: Partizán / YouTube A Tisza Párt elnöke elmondta: érzelmes hangulatba került a beszélgetés előtt. Tavaly nem gondolta, hogy annak az interjúnak ilyen következményei lesznek, „a négy sarkából kifordult a világ”, jó értelemben, szerinte bizakodóbb, reménytelibb országban élünk. Az őt, illetve a Tiszát támogató közösségről is beszélt. „Itt egy olyan mértékű összefogás van az országban, egy olyan, hogy is mondjam, civil és közéleti aktivitás, amire nem volt példa. Szerintem a rendszerváltáskor sem igazán, de hogy a polgári körök szervezésénél biztos, hogy nem.”

Most, egy évvel később Magyar Péter ismét a Partizánnak ad interjút .

Ma egy éve rúgta be az ajtót a Tisza Párt elnöke. Most ismét a Partizánnak ad interjút.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!