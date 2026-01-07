Magyar Péter: A Tisza függessze fel a politikai munkát!

„Arra kérem a Tisza minden képviselőjelöltjét és a Tisza-szigeteket, hogy a hóhelyzetre és a hidegre való tekintettel a következő napokban függesszék fel a politikai munkát ” – írja közösségi oldalán Magyar Péter.

A párt elnöke Nógrád megye felé tart, ahova tűzifát visz, és a párt többi tagját is arra kérte, segítsenek másoknak szállítással tűzifával, forró teával. Hozzátette: a párt ezer köbméter tűzifát oszt szét ezen a héten.

Magyar Péter a napokban azzal került a címlapokra, hogy a miniszterelnök fizetését 2,5 millió forintban korlátozná, ha hatalomra kerülne. Erről, illetve az újévi beszédének legerősebb mondatairól is beszámoltunk az Mforon.