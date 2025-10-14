Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

A NAV csak kirívó esetekben indítana vizsgálatot a vagyonadóval kapcsolatban – mondta Magyar Péter a Szabad Európának. Több tízezer közpénzes szerződés felülvizsgálatát ígérte, Magyarországot pedig megbízható NATO-szövetségesként képzeli el a jövőben.

Radikális áfacsökkentésről beszélt Magyar Péter a Szabad Európa músorában. A Tisza Párt elnöke elmondta: az alapvető élelmiszerek és a gyógyszerek áfáját is 27-ről 5 százalékra csökkentik kormányra kerülésük esetén. 

Magyar arról is beszélt, hogy a Tisza adóprogramja több mint kétmillió ember személyi jövedelemadóját csökkentené, a minimálbért keresők pedig havonta 20 ezer forinttal vihetnének haza többet. A gyermekvédelmi dolgozóknak 25 százalék azonnali béremelést ígért.

A vagyonadót illetően önbevallásos rendszerről beszélt, a NAV csak kirívó eltéréseknél indítana vizsgálatot. Emellett Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalt állítana fel, megszüntetné a pártpolitikai eszköznek tartott hivatalokat, és több tízezer közpénzes szerződés felülvizsgálatát ígérte. 

Magyarországot egy megbízható NATO-szövetségesként képzeli el a Tisza Párt esetleges kormányzása alatt, és azt mondta: ha áprilisig nem lesz béke Ukrajnában, akkor Magyarországra hívja a békekonferenciát. Hozzátette: Orbán Viktor tíz éve nem járt Kárpátalján.

Börtönbe vonul Sarkozy, de már idén ki is jöhet onnan

A 70 éves egykori francia elnöknek egy hét múlva kell börtönbe vonulnia, de a kora miatt kérvényezheti a szabadlábra helyezését. 

A politikai hirdetések utáni világ: mesébe bújtatott propaganda

Igen kreatív emberek dolgoznak az ügyön. 

Mráz Ágoston szerint fake news a New York Times-ban megjelent mondata

Mráz Ágoston, a kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője cáfolja, hogy a New York Times-nak ilyet mondott volna. 

Valami nincs rendben a Nemzetközi Úszószövetség alapkő-letételénél

A székházat is tartalmazó Láng projekt újragondolt terveit szerint még csak ezután tárgyalja az Országos Építészeti Tervtanács. Addig is a református egyház egyik ingatlanában húzzák meg magukat. 

Itt van Lázár és Csányi rendkívüli bejelentése

Gödöllőn tettek rendkívüli bejelentést, 100 millió euróról.

Titok, hogy hova utazott Orbán Viktor mostanában

Öt évig, 2030-ig nem tudhatja meg a nyilvánosság, hogy mikor, hova és kikkel utazott külföldre Orbán Viktor az elmúlt két évben.

Lezsák Sándor felségterületén kiderül, hogy áll vidéken a Fidesz

Kiskunfélegyháza polgármestert választ, de országos következtetéseket is le lehet majd vonni.

Elindult Orbán Viktor aláírásgyűjtése

Ezúttal a brüsszeli háborús tervek ellen.

Magyar Péter, Kapitány István

Befolyásos üzletemberrel találkozott Magyar Péter

A Menedzserek Országos Szövetségének elnökével tárgyalt.  

A Harcosok Órája korábbi nézőinek 96 százalékát már nem érdekli a műsor

A Facebookon már nem lehet politikai tartalmat hirdetni, a Harcosok Órájának nézettsége pedig a töredékére esett vissza ennek hatására. A korábbi több százezer nézőből alig néhány ezren maradtak.

