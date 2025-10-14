Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

Radikális áfacsökkentésről beszélt Magyar Péter a Szabad Európa músorában. A Tisza Párt elnöke elmondta: az alapvető élelmiszerek és a gyógyszerek áfáját is 27-ről 5 százalékra csökkentik kormányra kerülésük esetén.

Magyar arról is beszélt, hogy a Tisza adóprogramja több mint kétmillió ember személyi jövedelemadóját csökkentené, a minimálbért keresők pedig havonta 20 ezer forinttal vihetnének haza többet. A gyermekvédelmi dolgozóknak 25 százalék azonnali béremelést ígért.

A vagyonadót illetően önbevallásos rendszerről beszélt, a NAV csak kirívó eltéréseknél indítana vizsgálatot. Emellett Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalt állítana fel, megszüntetné a pártpolitikai eszköznek tartott hivatalokat, és több tízezer közpénzes szerződés felülvizsgálatát ígérte.

Magyarországot egy megbízható NATO-szövetségesként képzeli el a Tisza Párt esetleges kormányzása alatt, és azt mondta: ha áprilisig nem lesz béke Ukrajnában, akkor Magyarországra hívja a békekonferenciát. Hozzátette: Orbán Viktor tíz éve nem járt Kárpátalján.