Magyar Péter a vörös szőnyegen is legyőzte Orbán Viktort – Ez Viszont Privát

Továbbá: legyen-e elvárás a normális testsúlyindex egy kormányfőnél? És mit mond el a NER-ről, hogy a bukás után kártyavárként dől össze a médiája?

Erről is vitatkozott – exkluzív infókkal is szolgálva – a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett és Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Litván Dániel újságíró.

A vita egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg:

00:00 Intro, beköszön.

02:17 Indul a Tisztítótűz művelet. Elszámoltatás vagy bosszú?

09:56 Végjátékához közelít a Sulyok-ügy. A képviselők korlátozása.

20:29 Nyerhet-e még közbeszerzést Mészáros Lőrinc? Gigajacht az Adrián.

32:54 Egy gépen utaztunk Magyar Péterrel. Ezt láttuk.

38:27 Magyar Péter vonulása a vörös szőnyegen. Legyen-e slimfit egy kormányfő?

43:40 Miért nem találkozik Magyar Péter Zelenszkijjel?

46:53 Miért omlott össze a NER-média?

01:01:47 Elköszön.

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