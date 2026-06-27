Magyar Péter a vörös szőnyegen is legyőzte Orbán Viktort – Ez Viszont Privát

Továbbá: legyen-e elvárás a normális testsúlyindex egy kormányfőnél? És mit mond el a NER-ről, hogy a bukás után kártyavárként dől össze a médiája?
Erről is vitatkozott – exkluzív infókkal is szolgálva – a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett és Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Litván Dániel újságíró.
A vita egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg:
00:00 Intro, beköszön.
02:17 Indul a Tisztítótűz művelet. Elszámoltatás vagy bosszú?
09:56 Végjátékához közelít a Sulyok-ügy. A képviselők korlátozása.
20:29 Nyerhet-e még közbeszerzést Mészáros Lőrinc? Gigajacht az Adrián.
32:54 Egy gépen utaztunk Magyar Péterrel. Ezt láttuk.
38:27 Magyar Péter vonulása a vörös szőnyegen. Legyen-e slimfit egy kormányfő?
43:40 Miért nem találkozik Magyar Péter Zelenszkijjel?
46:53 Miért omlott össze a NER-média?
01:01:47 Elköszön.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A korábbi adások itt érhetők el.