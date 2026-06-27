2p
Közélet Európai Unió Ez Viszont Privát Politikai kommunikáció Videók Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter a vörös szőnyegen is legyőzte Orbán Viktort – Ez Viszont Privát

Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Litván Dániel – Wéber Balázs

Magyar Péter a héten meghirdette a Tisztítótűz műveletet, hogy megszabadítsa az országot a „magyar Cosa Nostrától”. De miről van szó: jogos elszámoltatásról vagy a demokratikus kereteken túlmenő bosszúról? A miniszterelnök egy hete túlesett a tűzkeresztségen is a brüsszeli EU-csúcson, amelyen mi is részt vettünk, sőt, egyazon kereskedelmi járaton utaztunk a miniszterelnökkel. Milyennek láttuk őt testközelből? Volt-e luxizás?

Továbbá: legyen-e elvárás a normális testsúlyindex egy kormányfőnél? És mit mond el a NER-ről, hogy a bukás után kártyavárként dől össze a médiája?

Erről is vitatkozott – exkluzív infókkal is szolgálva – a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett és Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Litván Dániel újságíró.

A vita egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg:     

00:00 Intro, beköszön.
02:17 Indul a Tisztítótűz művelet. Elszámoltatás vagy bosszú?
09:56 Végjátékához közelít a Sulyok-ügy. A képviselők korlátozása.
20:29 Nyerhet-e még közbeszerzést Mészáros Lőrinc? Gigajacht az Adrián.
32:54 Egy gépen utaztunk Magyar Péterrel. Ezt láttuk.
38:27 Magyar Péter vonulása a vörös szőnyegen. Legyen-e slimfit egy kormányfő?
43:40 Miért nem találkozik Magyar Péter Zelenszkijjel?
46:53 Miért omlott össze a NER-média?
01:01:47 Elköszön.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megszüntették a büntetőeljárást Karácsony Gergely ellen

Megszüntették a büntetőeljárást Karácsony Gergely ellen

Ez az ügy is lezárult.

Túl forrók a sínek, korlátozást vezet be a MÁV

Túl forrók a sínek, korlátozást vezet be a MÁV

Alapkésések jöhetnek létre.

Új számok érkeztek: továbbra is évtizedes mélyponton van a Fidesz-KDNP

Új számok érkeztek: több évtizedes mélyponton van a Fidesz-KDNP

Ezt mutatja egy új felmérés.

Kritikus a helyzet a kánikulában – Vitézy Dávidhoz fordult a reptéri szakszervezet (frissítve)

A reptéri dolgozók szenvednek a hőségben.

Újdörögdi kézigránát-baleset: Ruszin-Szendi Romulusz fontos lépést jelentett be

Újdörögdi kézigránát-baleset: Ruszin-Szendi Romulusz fontos lépést jelentett be

Elrendelik a belső vizsgálatot.

Jön a hőség, vizsgázik az ármaszolgálató

Jön a hőség, vizsgázik az áramszolgáltató

Csúcsra járnak a lakásokban a klímák. Több napig hőségkupola lesz felettünk, önkorlátozásra kéri a lakosságot az áramfogyasztásban a gazdasági és energetikai miniszter. De vajon bírja-e majd az áramhálózat az extra terhelést? Kell-e „blackout” helyzetektől tartani? Vagyis attól, hogy egy-egy területen az extrém hőségben akadozhat majd az áramszolgáltatás.

Magyar Péter egy egész sor helyettes államtitkárt küldött el és nevezett ki

Magyar Péter egy egész sor helyettes államtitkárt küldött el és nevezett ki

Ez a péntek esti Magyar Közlönyből derült ki.

Főispáncsere indul: Magyar Péter döntött a kormányhivatali vezetőkről

Főispáncsere indul: Magyar Péter döntött a kormányhivatali vezetőkről

Hét vármegyei kormányhivatal élén lesz személycsere, miután Magyar Péter új főispáni kinevezésekről határozott a Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint.

Elsöprő többség korlátozná a parlamenti képviselőség maximális időtartamát

Elsöprő többség korlátozná a parlamenti képviselőség maximális időtartamát

Az alaptörvény 17. módosításáról érkezett eddigi vélemények 95 százaléka támogatja, hogy az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig tölthessék be mandátumukat – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter.

Varga Mihály

Még hogy Varga Mihályék nem tudnak meglepetéseket okozni!

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy miközben a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az általam vártnál kevesebbet vágott az alapkamaton, az idei inflációs előrejelzését viszont jobban csökkentette, mint ahogy arra Varga Mihály 2025 márciusa óta tartó jegybankelnöki ténykedése alapján számítottam. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG