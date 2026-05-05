1p
Közélet Államháztartás Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter aggasztó hírt osztott meg: a vártnál is üresebb az államkassza

mfor.hu

Korlátozás nélküli pénzszórásról, 6,8 százalékos hiányról szivárogtak ki hírek. 

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök még az utolsó héten is kifosztaná az államkasszát. Egy birtokába jutott kormányhatározat szerint ugyanis új kötelezettségeket venne a nyakába a leköszönő kormány nagy összegben - írja Magyar Péter miniszterelnök-jelölt Facebook oldalán. 

Szintén kiszirvárgott adatokra hivatkozva álítja, hogy Orbán-kormány saját friss számítása szerint még az újabb pénzszórás nélkül is a GDP 6,8 százalékára emelkedne az államháztartás idei hiánya. Mindez jóval meghaladja a 3,9 százalékos hivatalos hiánycélt, de még a később 5 százalékosra megemelt kormányzati hiányprognózist is.

A Magyar Péter által emlegetett kormányhatározatot egyelőre hivatalos oldalakon, például a Magyar Közlönyben, vagy a kormany.hu jogszabálytervezetei között nem lehet megtalálni. 

Az elmúlt napok egyik nagy botránya volt azonban, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17 milliárd forintot osztott ki kormány közeli művészeknek, előadóknak a választás előtti utolsó időszakban. 

