Magyar Péter aggasztó hírt osztott meg: a vártnál is üresebb az államkassza

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök még az utolsó héten is kifosztaná az államkasszát. Egy birtokába jutott kormányhatározat szerint ugyanis új kötelezettségeket venne a nyakába a leköszönő kormány nagy összegben - írja Magyar Péter miniszterelnök-jelölt Facebook oldalán.

Szintén kiszirvárgott adatokra hivatkozva álítja, hogy Orbán-kormány saját friss számítása szerint még az újabb pénzszórás nélkül is a GDP 6,8 százalékára emelkedne az államháztartás idei hiánya. Mindez jóval meghaladja a 3,9 százalékos hivatalos hiánycélt, de még a később 5 százalékosra megemelt kormányzati hiányprognózist is.

A Magyar Péter által emlegetett kormányhatározatot egyelőre hivatalos oldalakon, például a Magyar Közlönyben, vagy a kormany.hu jogszabálytervezetei között nem lehet megtalálni.

Az elmúlt napok egyik nagy botránya volt azonban, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17 milliárd forintot osztott ki kormány közeli művészeknek, előadóknak a választás előtti utolsó időszakban.