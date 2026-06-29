Magyar Péter: „Akár 7-8 százalék is lehet a költségvetési hiány”

A hét első két napja minden idők egyik legforróbb napja lesz az országban, a kormányfő ezért nemzeti összefogást vár el mindenkitől. A kültéri munkavégzések elhalasztását, átümezését is kérte Magyar Péter, ami praktikusan a mezőgazdasági munkák, illetve az építőipari munkák ideiglenes elhalasztását is jelentheti.

Kérte a miniszterelnök az éttermeket, hogy egy-egy pohár vizet, illetve mosdóhasználatot biztosítsanak az arra rászorulóknak. A következő 2 napra minden templom és közintézmény megnyitását is kérte Magyar Péter, a rendkívüli hőségre való tekintettel.

A hétvégi informális kormányülésről is beszámolt. A gazdaság újraindítását, a nagyobb beruházások állását, és a közmédia helyzetét tekintették át. Szóba kerültek költségvetési és külpolitikai feladatok is.

„A magyar költségvetést drámai helyzetben találtuk a kormányzati átadás-átvétel után. Egészen sokkoló az a felelőletlenség, ahogy az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt. Köszönö viszonyban sincsenek azok a hiányszámok, amelyeket az Orbán-kormány mondott, vagy, amelyeket a hivatalos dokumentokban leírt. Előbb 3,7, majd 5 százalékos költségvetési hiányt hazudtak. A saját apparátusunk már 6,8 százalékos hiányt számolt ki, az átvilágítások után pedig, ha nem hoznánk haza az uniós pénzeket, az idei hiány 8 százalékra emelkedne. Ezekkel a forrásokkal is 7 százalék körül lehet majd a deficit” – sorolta a költségvetés nehéz fejleményeit Magyar Péter miniszterelnök.

Lázár János közlekedési és beruházási miniszter „örökségét” emelte még ki Magyar Péter. Elmondása szerint 91 híd van kritikus állapotban,

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