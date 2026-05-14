Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

A feladat határidőt is kapott.

Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését.

A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat csütörtök délután jelent meg a Magyar Közlönyben.

Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a felülvizsgálat megállapításainak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a.

A miniszterelnök elrendelte a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű és soron kívüli kivizsgálását is, aminek felelőseként a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert nevezte meg. A vizsgálat határideje augusztus 31-e.

Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

