Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését.

A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat csütörtök délután jelent meg a Magyar Közlönyben.

Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a felülvizsgálat megállapításainak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a.

A miniszterelnök elrendelte a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű és soron kívüli kivizsgálását is, aminek felelőseként a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert nevezte meg. A vizsgálat határideje augusztus 31-e.