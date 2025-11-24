1p

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Beütöttek a Tisza jelöltjei? Kedd reggelre már eredményeket is ígérnek.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének hétfő délelőtti bejegyzése szerint hétfő reggelig a jogosultak több mint 50 százaléka szavazott a Tisza egyéni választókerületi képviselőjelölti posztjaiért folyó verseny jelöltjeire. A ma estig zajló első fordulóban a Tisza szigetek tagjai szavazhattak, de az adatbotrány után nem a Tisza Világ applikáción, hanem webes felületen keresztül.

Holnap reggel nyilvánosságra hozzuk az eredményeket. Kedden délben pedig indul a második forduló, amikor már minden, az adott választókerületben élő választópolgár dönthet a két továbbjutó között”

- írja Magyar, aki szerint a jelöltállítási folyamat komoly kihívás elé állítja a kormánypártokat.

Eközben a Karmelitában áll a bál. Nemcsak a kezdeményezést veszítette el a maffia, de beindult a marakodás a koncokon és kitört a belháború”

- fogalmaz, hozzátéve, hogy

„nem  véletlen, hogy a Fidesz több hónappal elhalasztotta a jelöltjei bejelentését”.

