Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének hétfő délelőtti bejegyzése szerint hétfő reggelig a jogosultak több mint 50 százaléka szavazott a Tisza egyéni választókerületi képviselőjelölti posztjaiért folyó verseny jelöltjeire. A ma estig zajló első fordulóban a Tisza szigetek tagjai szavazhattak, de az adatbotrány után nem a Tisza Világ applikáción, hanem webes felületen keresztül.

„Holnap reggel nyilvánosságra hozzuk az eredményeket. Kedden délben pedig indul a második forduló, amikor már minden, az adott választókerületben élő választópolgár dönthet a két továbbjutó között”

- írja Magyar, aki szerint a jelöltállítási folyamat komoly kihívás elé állítja a kormánypártokat.

„Eközben a Karmelitában áll a bál. Nemcsak a kezdeményezést veszítette el a maffia, de beindult a marakodás a koncokon és kitört a belháború”

- fogalmaz, hozzátéve, hogy

„nem véletlen, hogy a Fidesz több hónappal elhalasztotta a jelöltjei bejelentését”.