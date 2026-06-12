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Magyar Péter azonnali vizsgálatokat rendelt el az M1-es horrorbalesetei miatt

mfor.hu

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, néhány órával azután, hogy egymás után két baleset is történt Győrben, az M1-es autópályán. Összesen nyolc külföldi állampolgár életét vesztette.

„A ma hajnali tragikus baleset és a beérkező jelzések miatt azonnali jelentést kérek az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről”

– írta Magyar Péter Facebook-oldalán.

Török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz érintett a hajnalban az M1-es autópályán történt két balesetben – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Czagányi Zsuzsanna elmondta, hogy a két baleset nyolc halálos áldozata férfi. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon korábban azt írta, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében. A jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kisbusz ütközött neki egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

(MTI)

 

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