Magyar Péter beindult: vagyonadó, sajtószabályozás, per az Index ellen

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szombat délután két Facebook-bejegyzésében is konkrét tervekkel állt elő Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a kormányváltás esetére.

Kiderült például, hogy az 5 milliárd feletti vagyonokra egy esetleges Tisza-kormány vagyonadót vetne ki. 

A vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjed majd, beleértve a nagyértékű ingóságokat (jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi), ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyontárgyakat is.
A megfizetendő vagyonadó alapját az illetékmentes ajándékozási körben lévő közeli hozzátartozókkal együtt kell kiszámolni (házastárs, vagy a gyerekek nevére átíratással nem lehet majd kikerülni az adófizetést).

- olvasható a bejegyzésben. Az adót önbevallásos alapon kéne fizetni, de a NAV rendszeresen ellenőrizné.

Az így beszedett összeg fedezné a Tisza által beígért szja-csökkentést, amely kétmillió embert érintene.  

„Az 5 milliárd forint feletti vagyonok adóztatása nem büntetés lesz, hanem egy működő és emberséges országban a társadalmi igazságosság és szolidaritás egyik jele”

- teszi hozzá Magyar.

Egy korábbi bejegyzésében pedig a sajtóra vonatkozó terveiről írt a Tisza elnöke. 

A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el”

- helyezi kilátásba. 

 "A Tisza azonnal megszünteti a propaganda tiltott állami támogatását és az így megmaradó évi 500 milliárd forint forrást az állami egészségügy megmentésére fordítja.
Ha egy propagandatermék szándékosan és visszatérően követi el a fenti bűncselekményt, a Médiahatóság ideiglenesen felfüggesztheti a működését"

- ígéri Magyar, aki egyébként azt is bejelentette, hogy 

 a Tisza minden sajtó- és propagandatermék ellen sajtó-helyreigazítási pert indít, amely Orbán Viktor luxizó miniszterelnök megbízásából aljas, hazug állításokkal próbálja lejáratni a TISZA közösségét. Elsőként a rogáni Index ellen.”

 
 

Az amerikai elnök egyik kedvenc lapja közölt anyagot a hatvanpusztai kastélyról.

Csabai Károly, Litván Dániel, Wéber Balázs

