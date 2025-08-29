Magyar Péter bejelentette adócsökkentési terveit

A Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz – ígéri Magyar Péter videójában.

„A leendő Tisza-kormány a minimálbért keresőknél a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadót adójóváírással 9 százalékra csökkenti” – jelentette be Magyar Péter.

Magyar Péter kormányzásra készül

Fotó: Facebook/Magyar Péter

„Ezzel a minimálbért keresőknek havi 20 ezer, évi 240 ezer forinttal kevesebb adót kell fizetniük a Tisza kormányra kerülése esetén. Szintén csökkentjük a mediánbér, tehát a 625 ezer forint havi bruttó jövedelem alatt keresők személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét. Egy havi 420 ezer forintos bruttó fizetésű ember havi 15 ezer forinttal fog kevesebb adót fizetni egy Tisza-kormány idején, míg egy 500 ezer forintos fizetésnél havi 10 ezer forint lesz a megtakarítás. De még egy 625 ezer forintos kereset mellett is havi 5 ezer forinttal több marad a munkavállaló zsebében” – részletezi az ellenzék vezére.

„Az átlagbér felett keresőknek marad a 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcs. A TISZA semmilyen munkabért terhelő adót nem fog emelni” – írja Magyar.

Kapcsolódó cikk Levelet kapott Magyar Péter – az előző ellenzéki vezetőtől Márki-Zay Péter csak igazságot szeretne városának.

Vagyonadó

„Szintén fontos döntés viszont, hogy a leendő Tisza-kormány az 5 milliárd forint feletti vagyonokra bevezeti az évi 1 százalékos vagyonadót. Ebből majdnem annyi bevétele származik majd a költségvetésnek, mint amennyiből 2 millió honfitársunk személyi jövedelemadó terhét csökkentjük” – tette hozzá.

„Ahogy az ismert, a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének eredményeképpen óriási vagyonfelhalmozást láthatunk. A leggazdagabb 1 százalék birtokolja az összes vagyon egyharmadát. A Tisza fontosnak tartja, hogy az ötmilliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők nagyobb mértékben vegyék ki a részüket a társadalmi szolidaritásból.

Értjük a pánikot az Orbán-oligarchák között. Lebuktak Hatvanpusztával, lebuktak magánrepülőzéssel, urizálással, luxizással. Értjük, hogy ezért riogatnak mindenféle hazugsággal. De a Tisza, ahogy elmondtam, az adócsökkentés kormánya lesz. A mediánbér alatti jövedelműeknél, tehát több, mint 2 millió honfitársunknak jelentősen csökkentjük a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét” – fejti ki.

„A Tiszában döntés van továbbá az 5 milliárd forint feletti vagyonok adójáról, az egészséges élelmiszereket és a tűzifát terhelő áfakulcs 27-ről 5 százalékra csökkentéséről és a gyógyszerek áfamentessé tételéről” – írja.

Magyar Péter beáll a küzdelembe

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Vagyon visszaszerzés

„És ami szintén fontos: döntés van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal felállításáról is. Biztosíthatok minden oligarchát, hogy az utóbbival lesz a legtöbb dolguk. Elég, ha csak a miniszterelnök 20 milliárdos hatvanpusztai birtokára gondolunk” – zárja sorait Magyar Péter.