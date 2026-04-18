Magyar Péter bejelentette: itt van, ki kaphat meg egy fontos pozíciót

Olyat tesz hétfőn a Tisza Párt, amit korábban még nem, ugyanis megrendezik az első parlamenti frakcióülést. Magyar Péter Facebook-oldalán jelentette be mindezt. Mint írta:
Hétfőn megtartjuk a TISZA első frakcióülését. A soha nem nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent.
A bejegyzésben egyúttal pedig egy fontos országgyűlési pozícióra is javasolt embert – minden valószínűséggel kijelenthető tehát, hogy a Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz majd, aki eddig a párt fővárosi frakcióját vezette.