2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Magyar Péter Média Tisza Párt

Magyar Péter bejelentette: újra a bíróság előtt a tiszás „adóemelésről” szóló Index cikk

mfor.hu

A politikus Facebookon számolt be erről.

A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán így fogalmazott:

„a Fővárosi Ítélőtábla pár perce hatályon kívül helyezte az első fokú bíróság ítéletét, amelyben korábban nevetséges módon azt mondták ki, hogy az (…) Index csak véleményt fogalmazott meg nyáron, amikor hamisított dokumentumokra hivatkozva adóemeléssel vádolta a Tiszát. Az Ítélőtábla új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot.”

A 444 cikkében hozzátette, az Index információik szerint első fokon azzal érvelt, hogy a cikkük valójában nem a Tisza Pártról, hanem a Tisza Gazdasági Kabinetje és szakértője által megfogalmazott tervekről szólt, és nem állították, hogy a Tisza hivatalos programjáról írtak volna. Szerintük ők csak véleményt közöltek, amit az is alátámaszt, hogy a címben azt írták, adóemelésre készülhet a Tisza Párt, nem pedig azt, hogy arra is készül.

A cikk szerint a bíróság elfogadta az érvelést, viszont az Ítélőtábla most új eljárás lefolytatására utasította őket.

Ahogy arról a napokban cikkünkben írtunk, azóta az Index közzétett még egy állítólagos adóprogramot, erről azonban kiderült, hogy nemlétező tanulmányokra hivatkozik, és Magyar Péter is egyértelmű hamisítványnak nevezte azt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Suttyomban átírna egy fontos törvényt az Orbán-kormány – már a vereségre készülnek?

Fű alatt átírna egy fontos törvényt az Orbán-kormány – már a vereségre készülnek?

Sulyok Tamással kapcsolatban módosítanának.

Utolérte Orbán Viktor Magyar Pétert a Mediánnál

Utolérte Orbán Viktor Magyar Pétert a Mediánnál

A bizonytalanoknál erősödött a legtöbbet a kormányfő.

Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

De szoros eredményt jósol.

Nem létező tanulmányokra hivatkozik az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentum

Nemlétező tanulmányokra hivatkozik az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentum

Hiába kereste az RTL azokat a szerzőket és tanulmányokat, amelyekre az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentumban hivatkoznak, nem találták, mert a kiadó szerint sem léteznek. Több jel is arra utal, hogy az anyagot mesterséges intelligenciával készíthették.

Belharc alakult ki a tolmácsok körében, lemondott az egyesület elnöke a félrefordítás után

Belharc alakult ki a tolmácsok körében, lemondott az egyesület elnöke a moszkvai félrefordítás után – frissítve

A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnöksége állásfoglalást akart kiadni, miután az Orbán Viktort Moszkvába kísérő orosz-magyar tolmács félrefordította Vlagyimir Putyin szavait. Az egyesület elnöke azonban nem akarta ezt.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss eredmények érkeztek

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss eredmények érkeztek

Megjelent egy új felmérés.

Magyar Péter elárulta, milyen feladatot adna a sokat támadott nyíregyházi állatkerti igazgatónak

A Tisza Párt elnöke Facebookon posztolt.

Ezek a csaták várhatnak az Orbán-kormány minisztereire – térképen a Tisza Párt jelöltjei

Ezek a csaták várhatnak az Orbán-kormány minisztereire – térképen a Tisza Párt jelöltjei

Elkészítettük térképünket a Tisza Párt jelöltjeiről, emellett néhány érdekesebb, nevesebb kormánypárti politikust érintő összecsapást is kiemeltünk olvasóinknak. 

Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Megjelent a rendelet a fegyverpénzről.

Erre jutottak a héten a kereskedelmi csatornák

Összecsapott az RTL és a TV2 – ez lett az eredménye

Ezek a 48. hét nézettségi adatai.  

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168