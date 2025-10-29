Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

„A mai napon feljelentést teszek a Fidesz kampányfőnöke, az ország leggyávább embere, Orbán Balázs ellen, a rólam mesterséges intelligenciával hamisított videófelvétele miatt.”
- kezdte bejegyzését a politikus. Mint írta, véleménye szerint „Orbán Balázs a tegnapi tettével megvalósította a Btk. 226/A. § (1) bekezdés szerinti becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése vétségét, illetve a Btk. 226/B. § (2) bekezdésbe ütköző, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala bűntettét.”