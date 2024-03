Magyar Péter bekeményített: Rogán Antal készítheti a magángépet a meneküléshez?

Az ATV Start műsorának vendége volt kedd reggel Magyar Péter, több más téma mellett itt reagált azokra a vádakra is, amelyek szerint bántalmazta volt feleségét, Varga Juditot.

Kapcsolódó cikk Gyorsan szót fogadott a rendőrség Magyar Péternek Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el a sajtóban megjelent állítások, valamint „Magyar Péter nyilatkozata, bejegyzése és vélelmei” miatt.

Mozgalmasan alakult az élet az elmúlt napokban a március 15-én zászlót bontó és politikai területre lépő Magyar Péter számára, ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, állítása szerint egy hamisított, 2020-as rendőri jelentés készült egy családi veszekedésről volt feleségével, amely azt sugallja, hogy a NER-el azóta szembeforduló üzletember-jogász erőszakosan viselkedett. Ezt a jelentést szerezte meg a hvg.hu újságírója, amely így meg is jelent a portál cikkében.

Magyar Péter válaszolt a vádakra, holnapra pedig tűzijátékot ígér.

Fotó: Mfor

Az ATV műsorában Magyar Péter elsőként egyértelműen nemet mondott az arra vonatkozó kérdésre, hogy bántalmazta valaha Varga Juditot, mint mondta, soha nem bántotta feleségét és gyermekei anyját.

Schadl-ügy, Rogán Antal

A Diákhitel Központ volt vezérigazgatója ezután kitért arra a vádra is, amit a napokban fogalmazott meg a Völner-Schadl ügyben a Facebookon, és megígérte, szerdán az ügyészségre megy mindezzel. A műsorban úgy fogalmazott,

olyan információi vannak, amely szerint a kormány több mint fél évvel a hivatalos gyanúsítás előtt tudta, hogy mi zajlik az ügyben.

Hozzátette, szerinte a kormány ezután nem tehet mást, mint lemond, mert ez a rendszerváltás óta a legfontosabb bűncselekmény. Kijelentette, a botrányba keveredő korábbi igazságügyi államtitkár, Völner Pál tudott arról is, hogy megfigyelik, erről kormányzati figyelmeztetést kapott.

Magyar Péternek erről állítása szerint első kézből származó értesülése van, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől és ex-feleségétől, Varga Judittól, aki akkor még igazságügyi miniszter volt az Orbán-kormányban. Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy ezt dokumentummal tudja-e bizonyítani, Magyar Péter úgy válaszolt, van bizonyítéka, ez pedig nem vezethet máshova, mint a kormány lemondásához – idézte a 24.hu.

Magyar Péter végül Rogán Antalnak is üzent, és ezt legfrissebb Facebook-posztjában is megerősítette, közölve, a holnapi napot reggel 10 órakor a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen fogja kezdeni, ahol elmondja a hatóságnak az összes rendelkezésre álló információt, majd a nyilvánosságot is tájékoztatja a történtekről. Mint írta: