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Magyar Péter bemondta: ennyi közpénzt kaphatott Áder János alapítványa a választások előtt

mfor.hu

A kormányfő Facebook-bejegyzése szerint a korábbi 18 milliárd forinton felül még további 7 milliárd érkezett a Kék Bolygóhoz.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap azt kérdezte, vajon mire kapott közvetlenül a választások előtt 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa. A kormányfő bejegyzése szerint a 7 milliárd forint a korábbi 18 milliárdon felül érkezett az alapítványhoz. A posztban a miniszterelnök ismét „közpénzhorgásznak” nevezte a volt köztársasági elnököt.

Magyar Péter az elmúlt napokban többször is bírálta Áder Jánost és az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt.

A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami tulajdonba vételével az Áder Jánoshoz köthető „milliárdos pénzszivattyú-alapítvány” is állami fenntartásba kerül. Úgy fogalmazott, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfőnek havi juttatás, szolgálati lakhatás, gépkocsi, sofőr és személyzet is jár.

Áder János az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán azt írta: Áder János „adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre”. Szombati bejegyzésében pedig azt közölte: Áder János alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, amelyből „luxusvillát vettek és haverokat fizettek”.

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