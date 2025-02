Magyar Péter beszéde – kövesse velünk percről percre!

Magyar Péter szerint most jönnek a legrázósabb szakaszok, ugyanakkor „a legszebb kilátással ajándékoz meg bennünket a táj”. Ezt a kilátást „maga, a visszanyert szabadságunk” jelenti.

„Bárhol lesz rám szükség, akár közkatonaként, akár képviselőként, akár miniszterelnök-jelöltként, rám számíthat a hazánk, és ti is mind számíthattok rám. Mindig ott leszek veletek az első sorban.”

Azt is elmondta, hogy a Tisza pártban nem osztogatnak pozíciókat és nem alakítanak árnyékkormányt. Saját szerepére vonatkozóan úgy fogalmazott:

Ma egy éve rúgta be az ajtót a Tisza Párt elnöke. Most ismét a Partizánnak adott interjút.

„És adót is szívesen fizet, ha tudja, hogy az jó helyre megy.”

Szerinte a felelősségteljes ember „segíteni akar az elesetteknek, felelősséget vállalni az övéiért”, és még az adófizetéshez is másképp áll:

Azt is felvetette: „Mit szólna mindehez szegény Hunyadi János?”

„Orbán Viktor most sóvárogva azt reméli, hogy a gazdag amerikai Dagobert bácsi vagyonából is ki tud hasítani magának valamennyit” – mondta Magyar, aki a kormány pénzügyi politikáját kritizálva úgy jellemezte az elmúlt évtizedet, mint egy olyan időszakot, amikor:

„Ezek a legkisebb települések már a kistelepülések fosztogatását is megkezdték, ahol szegény, de tisztességes vidéki emberek élnek. Már senkit sem kímélnek.”

„A miskolciak megérzik az 5,3 milliárdos elvonást, amit a helyi utak, helyi közterületek fejlesztésére is fordíthattak volna. Borsodban a 789 fős Szín kistelepülés költségvetéséből képesek beszedni 243.423 forintot. Bükszenterzsébeten képesek Orbánék 88 792 forintért is lehajolni.”

„Ma nem fekete autók, hanem szürke mikrobuszok rejtik el szem elől az Orbán-kormány adószedőit, akik az országot járják és árgus szemekkel figyelik, hogy hol és mit lehetne még elvenni a magyar emberektől” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki az önkormányzati elvonásokra is kitért.

Kritikáját egy közmondással is alátámasztotta:

Szerinte nem jött be az új gazdaságpolitika, amit ugyanazzal a hozzá nem értő emberrel akar megjavítani, akivel elrontotta.

Orbán Viktor nemzetközi politikáját is kritizálta: „Pikingtől, Washingtontól és Moszkvától várja a megöregedett, elfáradt Orbán a megoldást. De közben a külföldi nagybácsik egymással vannak elfoglalva, és az ő harcukban nagyon úgy tűnik, hogy mi is a rövidebbet húzhatjuk.”

Azt is kiemelte, hogy a Tisza mozgalom karácsonykor is segített a rászorulóknak:

A Tisza téli tűzifaosztási akciójára is kitért, szerinte a Tisza mozgalom túllépett egy párt keretein:

Magyarország érdekeit feláldozták a saját gazdasági érdekeikért, magyarázta. A korrupciót részletezve további neveket is felsorolt, köztük Benkő Szilárdot, akit Szijjártó „mindeneseként” említett, valamint Keszthelyi Eriket, aki szerinte Mészáros Lőrinc nevében uralja a teljes biztosítási piacot.

Magyar Péter kijelentette: „elvették azokat az uniós forrásokat, amelyekkel jobb lehetne az életünk, az egészségügyünk, az oktatásunk, a jövőnk. Elárulták a hazánkat.” A Fidesz gazdasági hátterére térve név szerint is említett olyan oligarchákat, akik szerinte a rendszer haszonélvezői: „Orbán és 3000 tettestársa vígan él a nemzeti együttbűnözés rendszeréből." Megemlítette Garancsit, Mészárost, Szíjj Lászlót.

Szerinte nem bosszúról van szó, hanem arról, hogy „az ország nevében fogunk eljárni, mert azt szeretnénk, hogy minden magyar megélje, hogy mit is tettek velük.”

Szerinte Orbán rendszere a félelemre épül: „Félelemben tartani mindenkit, aki mást gondol a világról és a hazánkról.” Hangsúlyozta, hogy „a pedagógus elveszti az állását, a közmunkás a keresetét, a kisvállalkozókra ráküldik a NAV-ot, figyelik a Facebook-oldaladat, óvónőket, dajkákat és rokonokat tesznek tönkre, mert kiállnak az igazságért.” Orbán Viktorra utalva azt mondta: az utcai harcos is fél, reszket, mert érzi, hogy vége van.” Tudják, hogy mindent el fognak követni ellenük, a Tisza Párt ellen, de szerinte „nem baj, mert mi nem félünk, mert többen vagyunk. Sokkal, de sokkal többen vagyunk.”

Erről is beszélt az e heti Ez Viszont Privátban Kovács-Angel Marianna felelős szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Wéber Balázs újságíró.

Szombaton a Hungexpón tartja kongresszusát a Tisza Párt, délután pedig Magyar Péter, a párt elnöke tart beszédet. Mozgamas hét van mögötte, nemrég a Parzitánnak adott sistergő interjút – ami szintén felért egyfajta évértékeléssel. A Tisza Párt első kongresszusán mutatkozott be a párt szakértőjeként Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök és Kulcsár Krisztián olimpikon.

