Magyar Péter bevetheti a volt vezérkari főnököt?

A cikk emlékeztetett, a doktori fokozattal is rendelkező Ruszin-Szendi Romuluszt 2023. április 27-én mentette fel Novák Katalin a Honvédség éléről (ahová 2021-ben került), a vezérkar főnöki beosztásából. Ezt követően 2023. június 23-án távozott a Magyar Honvédségtől is az egykori, altábornagyi rangot viselő parancsnok. Ezzel a hadsereg egykori legfiatalabb parancsnokának csaknem három évtizedes katonai pályája véget ért.

Szakpolitikusainak bemutatására is készül szombaton Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke több nevet is elárul majd. A felreppent sajtóértesülések szerint a honvédelemért felelős szakpolitikus Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök lehet. A híradó.hu megkereste a volt katonai vezetőt, aki így reagált az értesülésekre:

