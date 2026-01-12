2p
Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

mfor.hu

Megszületett az új ítélet.

Magyar Péter és a Tisza Párt sajtó-helyreigazítási pert indított az Index augusztus 26-án megjelent cikke miatt, amelyben a Tisza állítólagos programjáról írt a portál – Magyar a kezdetektől fogva tagadta, hogy ennek bármi köze lenne a párthoz.

Az elsőfokú bíróság korábban elutasította a keresetet, megállapítva, hogy az Index cikke vélemény, illetve lehetséges forgatókönyvet mutatott be, amely nem alapoz meg helyreigazítási kötelezettséget. A felperesek fellebbezése nyomán a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet eljárásjogi okból hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot, arra hivatkozva, hogy a tényállás nem került kellően feltárásra.

Tárkányi Zsolt, a Tisza sajtókapcsolati vezetője a hvg.hu-nak megküldött válaszában elárulta, az ítélet következményeként az Indexnek helyreigazítást kell majd közölnie, aminek szövege a következő:

az Index.hu a 2025. augusztus 26-i cikkében valótlanul állította, hogy a cikk mellékletében szereplő feljegyzést a Tisza Párt gazdasági kabinetje a Tisza Párt vezetői részére készítette, és ezzel azt a hamis látszatot keltette, hogy a TISZA Párt brutális SZJA emelésre készül.

A párt közleménye szerint emellett a bíróság az Indexet arra is kötelezte, hogy tegye közzé: a nem a Tisza Párt vezetői részére készült feljegyzésből nem lehet következtetéseket levonni a párt szja-terveire, és a Tisza Párt hivatalos szja-tervei a magyartisza.hu oldalon érhetők el. Hozzátették, az ítélet nem jogerős.

