Magyar Péter visszafogottabb, Dobrev Klára harciasabb, Deutsch Tamás kiábrándítóbb lett

Gondban lehetnek azok, akik a csütörtök esti köztévés "vitától" remélték, hogy eldöntsék, melyik pártra, illetve azok képviselőire szavaznak majd a június 9-ei önkormányzati és európai parlamenti választáson. Attól tartok ugyanis, hogy a száz perces műsor – még véletlenül sem vita – láttán nem lettek okosabbak.

Persze nem is ez volt a célja az adófizetői milliárdokból működtetett, ám immár tizennégy éve, a második Orbán-kormány megalakulása óta a Fidesz szócsövének szerepét ellátó, ergo egyáltalán nem független M1-nek. Jobban mondva az annak műsorszerkezetét vélhetően összeállító Rogán Antal propagandaminiszternek. Hanem az, hogy a Magyar Péter felbukkanása miatt felkavaródott belpolitikai helyzetben megmutassa – alapvetően nem nekünk, magyaroknak, hanem inkább a külföldnek, azon belül is mindenekelőtt Brüsszelnek – milyen demokratikusan is működik, itt minden párt képviselője szót kap.

8 percben, egymás után, 1-2 perces intervallumokban, kioltva ezzel az igazi vita lehetőségét. Ami csak és kizárólag egyetlen pártnak lehetett érdeke, a Fidesznek, amely képviselőjének nem kellett reagálnia a lassan már nemcsak a fél országot, hanem talán annál is többeket foglalkoztató, zavaró, dühítő kritikákra, vádakra.

Orbán Viktor pökhendiségét, az általa csak szavakban megvédendő, de valójában lenézett polgárokhoz való hozzáállását maximálisan visszaadja, hogy a „vitára” az egyik legkomolytalanabb párttársát küldte. Persze nem is tehetett mást, ha nem akarta már a kezdés előtt nevetségessé tenni az általa kreált köztévés szeánszot azzal, hogy nem az EP-listavezetőjét küldi.

Hosszú évek óta érthetetlen számomra, hogyan lehet még szerepe Deutsch Tamásnak a közéletben.

A „vita” résztvevőinek láttán azt hittem, a kétfarkú kutyák által delegált humorista lesz majd a bohóc, de hamar kiderült, bár Tóth Imre „Bruti” poénjai valóban ültek, az igazi komédiát Deutsch adta elő. Azzal, hogy a neki engedett etapokban folyamatosan mantrázta a kormányzati retorikát háborúról és békéről, migránsgettókról, dollárbaloldalról és persze az immár a 94. évében járó Soros Györgyről is rendre megemlékezett. Rá se hederítve az Orbánt és kormányát a többiek részéről ért kemény kritikákra, vádakra – időnként úgy tűnt, mintha nem is tudta volna, hol van.

De, mint már írtam, nem is ez volt a cél. Az elvakult Fidesz-szavazóknak már régóta nem oszt, nem szoroz, mit mutatnak a tények, ha azok a rezsim által szajkózottól minimálisan is eltérnek, azt a baloldal – pardon, dollárbaloldal – hazugságának tekintik. Még ha a számok nem is hazudnak, akkor sem merül fel milliókban például, hogy a bánatban lehetett EU-szerte Magyarországon messze a legmagasabb az infláció az Oroszországgal szembeni szankciók miatt, ezzel szemben az azokat szintén megszavazó 26 többi államban miért nem okozott ez ekkora áremelkedést.

A Dobrev Klára, Donáth Anna és most már Magyar Péter által is sulykolt fideszes anomáliák (amelyek némely esetben már többek is azoknál) ellenére kilenc nappal a választások előtt biztosnak látszik a Fidesz újabb győzelme – maximum annak aránya kisebb lehet a két évvel ezelőttinél. Bár a 2022-es voksolás előtti közvélemény-kutatói durva mellétrafálásokat felidézve még az sem elképzelhetetlen, hogy a kormánypárt most is ugyanannyit szerez.

Pedig, ha valaki figyelt és nyitott arra, amit lát és hall, képes gondolkodni, akkor még ezekben a nyolcperces etapokban is találhatott fogódzót.

Lehet, hogy voltak, akik csalódtak amiatt, hogy Magyar Péter nem vitte be a stúdióba az utcai harcos énjét, nem borította rá a pulpitust Deutschra (vagy Dobrevre), a vélhetően tudatosan választott visszafogottsága ült. Amellett, hogy sikerült viszonylag sok, már ismert megállapítását a köztévés nyilvánosság előtt is elismételnie, az őt amiatt kritizálókat is lecsendesíthette, hogy gazdasági ügyekről eddig nem sok konkrétumot mondott. Tizenegyük közül egyedül ő választotta az agyament módon összepárosított demokrácia vagy agrárium tematikából az utóbbit és jól összefoglalta a lényeget – aki képes volt befogadni Magyar szavait, azokból következtethetett arra, az EU-n belül miért szöktek nálunk a legmagasabbakra az élelmiszerárak.

De a DK-nak is hozhat szavazatokat a szokásosnál is harciasabb Dobrev csütörtök esti teljesítménye, bár a szombati ATV-s, általa immár valódinak beállított vita állandó marketingolása a blokkok előrehaladásával már kontraproduktívvá kezdett válni – ugyanúgy, mint a súlytalan mozgó, a Fidesztől magát igazából megkülönböztetni továbbra sem képes mihazánkos Toroczkai László videómegosztásos promó-özöne.

Dísztelen társaság

Ha már említettem egy, nemcsak csütörtök este, hanem valószínűleg jövő vasárnap is epizódszereplőt, akkor a többiekről is essen szó. A momentumos Donáth Anna nem igazán hozta a formáját, még ha a függetlennek cseppet sem tekinthető, a pedofilbotrányba belebukott Novák Katalin kommunikátora, Volf-Nagy Tünde utolsó etapban való kérdőre vonásával jól is finiselt. Az LMP-s Ungár Péter súlytalan maradt. Márki-Zay Péternek voltak jó mondatai, de azt ezúttal is bizonyította, hogy nem volt jó döntés két éve ő köré szervezni az ellenzéket – csak a Holdról látható bukás is lett a vége. Akik komolyan vették a „vitát” – a milliárdos Gattyán György embere, a Második Reformkor fiatalja és a Jobbik nagy öregje –, azoktól hallhattunk hasznos dolgokat, de az ő pártjuk sem igazán rúghat labdába.

Folyt. köv. – írhatnám. Ám a szombat esti ATV-s pörformanszra sem lehet ráaggatni a vita címkét, miután azokon „csak” a közvélemény-kutatások szerint két legnépszerűbb párt, a Fidesz és a Tisza Párt képviselője nem vesz részt.

Vagyis ez sem lesz más, mint a köztévés: sok hűhó semmiért.

