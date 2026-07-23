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Közélet Közvélemény-kutatás

Magyar Péter dörzsölheti a tenyerét: óriási a Tisza fölénye

mfor.hu

Az elmúlt 36 évben nem történt hasonló.

A Závecz Research legfrissebb, július 13. és 20. közt hibrid adatfelvételi módszerrel, ezer fő megkérdezésével készült reprezentatív felmérés szerint az egy hónappal ezelőttihez képest is tovább nyílt az olló a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP támogatottsága között a Tisza javára, a kutatás szerint a kormánypárt támogatottsága a teljes felnőtt népesség körében a júniusi 57 százalékról 58 százalékra emelkedett, a Fideszé pedig 18-ról 16 százalékra csökkent – áll a Telex összefoglalójában.

A kutatáshoz fűzött kommentár szerint: „Még soha nem volt olyan az elmúlt 36 évben, hogy egy pártot 4,5 millió választópolgár támogatott. A kutatási adatok egyértelműen mutatják, hogy rendkívül széles és mély a Tisza társadalmi beágyazottsága. Minden társadalmi, demográfiai, szociológiai csoportban hatalmas előnye van a Fidesszel szemben”.

A Tisza jelenlegi tábora nagyjából 4,5 milliós, a Fideszé 1,2 milliós. A Mi Hazánk támogatottsága kissé, 4-ről 5 százalékra emelkedett, míg a DK-nak és a Kétfarkú Kutyapártnak – ahogy a múlt hónapban – most is 1-1 százalékos a tábora. A pártnélküliek aránya 19 százalékos.

A biztos részvételt ígérő és pártot választók csoportjában a Tisza Párt 74, a Fidesz–KDNP 19 százalékon, a Mi Hazánk 6, míg a DK 1 százalékon áll. A felmérés szerint a Tisza a fővárosiak és a 40 év alattiak csoportjában vezet a leginkább, ott 70-7, illetve 63-7 a Tisza-Fidesz százalékos aránypár. A legkisebb előnye az alapfokú végzettségűek körében van a kormánypártnak, de az is másfélszeres (45 százalék-30 százalék) – derült ki a felmérésből.

A kutatás szerint a közhangulat és a kormánnyal való elégedettség mutatói is kedvezőek, az emberek 64 százaléka szerint Magyarországon jó irányba mennek a dolgok, míg ezzel ellenkező véleményen 29 százalék van, 7 százalék bizonytalan ebben a kérdésben. A kormány eddigi munkájával való elégedettséget – egy ötfokú skálán mérve – 3,7-es átlagosztályzattal fejezték ki az emberek. A Tisza Párt táborában erős a kormány támogatása, 4,5-re értékelték. A Fidesz támogatói között az elégedetlenség fogalmazódott meg (1,9-es osztályzat), és ez jellemző a Mi Hazánk táborában is, ha nem is ennyire kritikusak (2,5). A pártnélküliek csoportjában a közepest valamivel meghaladja a kormány eddigi munkájának minősítése (3,2).

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