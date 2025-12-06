Magyar Péter dörzsöli a tenyerét: nem jött be a támadás a tiszás jelölt ellen?

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, azután, hogy múlt hétvégén a Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója lesz a jelölt a Nyíregyházát is magában foglaló Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. választókerületben; a kormánypártok azonnal támadást indítottak ellene, a helyi Fidesz-szervezet egyebek mellett leárulózta és lemondásra szólította fel:

Mindezek ellenére azonban úgy tűnik, hogy Nyíregyházán a Tisza áll jobban: a hvg.hu szemlézte azt a kutatást, amelyet a 21 Kutatóközpont a bejelentés után 800 fős, választókerületre reprezentatív telefonos kutatást végzett a Tisza Párt megbízásából a helyi politikusok ismertségéről és népszerűségéről.

A kutatás eredménye szerint a volt fideszes jelölt Szabó Tünde, a jelenlegi kormánypárti jelölt Polgári András és Gajdos közül egyértelműen az Állatpark igazgatója a legismertebb és a legnépszerűbb politikus: a nyíregyháziak nagyjából kétharmada kedveli, és csak 11 százalékának ellenszenves, valamint az őt nem ismerők aránya 16 százalék.

Magyar Péter és Gajdos László egy közös képen

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A portál cikke szerint Szabó Tünde is hasonlóan ismert, ám sokkal megosztóbb: az államtitkárt 27 százalék kedveli, 38 százalék nem. A kormányhivatal-vezető Polgári András ismertsége viszont egyelőre meglehetősen alacsony: a válaszadóknak 23 százaléka tudott, vagy kívánt véleményt formálni róla. A két kormánypárti politikus a Fideszen kívüli szavazók között csak pár százaléknyi választó szimpátiáját nyerte el.

A hvg.hu hozzátette, Gajdos Lászlót a kormánypártiak 27 százaléka is kedveli, illetve a 36 százalékos kormánypártiak körében mért elutasítottsága is alacsonynak számít ahhoz képest, hogy nem az ő jelöltjük lesz.

A jelöltet választani tudó válaszadók közül

64 százalék szavazna Gajdos Lászlóra,

25 százalék Polgári Andrásra

6 százalék a Mi Hazánk,

és 2 százalék a Demokratikus Koalíció jelöltjére.

Akik azt mondják, biztosan mennek szavazni és jelöltjük is van, közülük