Magyar Péter dörzsöli a tenyerét: nem jött be a támadás a tiszás jelölt ellen?

mfor.hu

A nyíregyháziaknak a Tisza Párt jelöltje szimpatikus.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, azután, hogy múlt hétvégén a Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója lesz a jelölt a Nyíregyházát is magában foglaló Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. választókerületben; a kormánypártok azonnal támadást indítottak ellene, a helyi Fidesz-szervezet egyebek mellett leárulózta és lemondásra szólította fel:

Mindezek ellenére azonban úgy tűnik, hogy Nyíregyházán a Tisza áll jobban: a hvg.hu szemlézte azt a kutatást, amelyet a 21 Kutatóközpont a bejelentés után 800 fős, választókerületre reprezentatív telefonos kutatást végzett a Tisza Párt megbízásából a helyi politikusok ismertségéről és népszerűségéről.

A kutatás eredménye szerint a volt fideszes jelölt Szabó Tünde, a jelenlegi kormánypárti jelölt Polgári András és Gajdos közül egyértelműen az Állatpark igazgatója a legismertebb és a legnépszerűbb politikus: a nyíregyháziak nagyjából kétharmada kedveli, és csak 11 százalékának ellenszenves, valamint az őt nem ismerők aránya 16 százalék.

Magyar Péter és Gajdos László egy közös képen
Magyar Péter és Gajdos László egy közös képen
Fotó: Facebook/Magyar Péter

A portál cikke szerint Szabó Tünde is hasonlóan ismert, ám sokkal megosztóbb: az államtitkárt 27 százalék kedveli, 38 százalék nem. A kormányhivatal-vezető Polgári András ismertsége viszont egyelőre meglehetősen alacsony: a válaszadóknak 23 százaléka tudott, vagy kívánt véleményt formálni róla. A két kormánypárti politikus a Fideszen kívüli szavazók között csak pár százaléknyi választó szimpátiáját nyerte el.

A hvg.hu hozzátette, Gajdos Lászlót a kormánypártiak 27 százaléka is kedveli, illetve a 36 százalékos kormánypártiak körében mért elutasítottsága is alacsonynak számít ahhoz képest, hogy nem az ő jelöltjük lesz.

A jelöltet választani tudó válaszadók közül

  • 64 százalék szavazna Gajdos Lászlóra,
  • 25 százalék Polgári Andrásra
  • 6 százalék a Mi Hazánk, 
  • és 2 százalék a Demokratikus Koalíció jelöltjére. 

Akik azt mondják, biztosan mennek szavazni és jelöltjük is van, közülük

  • 67 százalék voksolna Gajdosra
  • 25 százalés Polgárira
  • 4 százalék a Mi Hazánk jelöltjére.

