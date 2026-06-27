Magyar Péter egy egész sor helyettes államtitkárt küldött el és nevezett ki

A HVG cikke szerint a miniszterelnök 13 minisztériumban 27 helyettes államtitkárt mentett fel, 53 újat nevezett ki, 11 főtisztviselőt pedig átvett az Orbán-kormánytól. A határozatok a tárcák vezetőinek javaslatára születtek.

A cikk emlékeztetett, a Belügyminisztériumból két helyettes államtitkárt mentettek fel, és egyet neveztek ki, akinek a neve már korábban kiszivárgott: Szántó Dávid volt sportriporter Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár mellé kerül. Az Egészségügyi Minisztériumból ketten távoznak és négyen érkeznek.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztériumból négyen távoznak, kilencen érkeznek, de Dér Ádám, Szabó Csilla és Rentz Tamás Ádám a régi Agrárminisztériumból is megmarad, Szőke Balázst pedig, aki a régi Energiaügyi Minisztériumban dolgozott, ide helyezték át.

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A korábbi Nemzetgazdasági Minisztériumban volt a legtöbb helyettes államtitkár. Közülük hatan a mostani Gazdasági és Energetikai Minisztériumban is ott maradnak, öten távoznak, és hét további új főtisztviselő érkezik. Az Igazságügyi Minisztériumból két fő megy, egy érkezik.

A Közlekedési és Beruházási Minisztériumból egy főt felmentettek, egy maga mondott le, és egyet neveztek ki. A Külügyminisztériumba kapott új kinevezést Csaba Gábor, aki 2022-től a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgozott. A Miniszterelnökségről egy főt mentettek fel.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumból ketten távoznak, négyen érkeznek, és ott marad a Pintér-féle Belügyminisztérium közoktatási területéről az oda tavaly visszakerült Sipos Imre, aki nem azonos a Nagy Ervin államtitkár által előadóművészetekért felelős helyettes államtitkárként bejelentett, színészi és rendezői múltú Sipos Imrével – emelte ki a cikk.

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A Pénzügyminisztériumból hárman távoznak, egy új ember érkezik, továbbá átveszik Nagy Márton volt tárcájától Adorján Richárdot, aki a költségvetésért volt felelős. A Szociális és Családügyi Minisztériumból ketten távoznak, kilencen érkeznek, és négyen maradnak a Belügy korábbi szakterületéről.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumból hárman távoznak és tizenketten érkeznek, köztük a már említett „másik” Sipos Imre. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumból ketten távoznak, egy fő pedig érkezik.