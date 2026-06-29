Magyar Péter: El a kezekkel az alapítványi pénzektől!

„Felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől” – írta Facebook-posztjában Magyar Péter.

A miniszterelnök azt kérte közösségi oldalán, hogy a vezetők a tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák.

„Ha bárki a fentiekkel ellentétesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget! Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát!” – zárta posztját a kormányfő.