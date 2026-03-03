Magyar Péter elárulta a Tisza Párt országos listájának első öt nevét

Magyar Péter, Rost Andrea, Gajdos László, Forsthoffer Ágnes és Kapitány István vezeti a Tisza Párt országos listáját az áprilisi országgyűlési választáson. Ezt a párt elnöke kedd reggel jelentette be Facebookon. Ez az öt név fog szerepelni a szavazólapon.

Négyen egyéni választókerületben is elindulnak, így ha ott nyernek, akkor a listás mandátumukat az utánuk követező kapja meg. Magyar Péter Hegyvidéken (Budapest 3), Rost Andrea Szolnokon (Jász-Nagykun-Szolnok 1), Gajdos László Nyíregyházán (Szabolcs-Szatmár-Bereg 1), Forsthoffer Ágnes pedig Balatonfüreden (Veszprém 2) indul egyéniben.

Az országos listákat hivatalosan március 7-én 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Irodának. A Fidesz február közepén mutatta be a listája első 93 nevét, a Mi Hazánk Mozgalom adta le először a választási irodának az országos listáját.