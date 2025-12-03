Magyar Péter elárulta, milyen feladatot adna a sokat támadott nyíregyházi állatkerti igazgatónak

Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával, Nyíregyháza leendő országgyűlési képviselőjével beszélgettem a leendő Tisza-kormány egységes állatkertfejlesztési programjáról és a 10 milliárdos állami ivartalanítási és menhelyfejlesztési akciótervről

- kezdte bejegyzését a politikus, majd elárulta azt is, hogy az elmúlt napokban a helyi Fidesz-frakció és a kormánysajtó által keményen támadott jelöltnek milyen feladatot szán, ha kormányra kerül. Kijelentette:

felkértem, hogy állatvédelemért és állatjólétért felelős kormányzati vezetőként is segítse hazánkat.

