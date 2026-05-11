Magyar Péter elárulta, ők lesznek a kormányszóvivők

A miniszterelnök Facebook-oldalán mutatta be a három leendő kormányszóvivőt: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát. Posztjában így fogalmazott:
A szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Ha nem elbújik az újságírók elől, hanem válaszol nekik. Ha nem propagandát gyárt, hanem tájékoztat. Ha nem alattvalóknak, hanem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat.
Magyarország új kormánya ezért partneri viszonyra törekszik a sajtóval. Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk.
Hozzátette,
a kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire.
A három leendő kormányszóvivő mindegyike ismert tévés újságíró, egyebek mellett az RTL és az ATV szerkesztőségeiben dolgoztak korábban. Magyar Péter posztjában részletesebben is bemutatta őket: