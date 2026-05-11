Magyar Péter elárulta, ők lesznek a kormányszóvivők

Ismert tévés újságírók voltak korábban.

A miniszterelnök Facebook-oldalán mutatta be a három leendő kormányszóvivőt: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát. Posztjában így fogalmazott:

A szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől. Ha nem elbújik az újságírók elől, hanem válaszol nekik. Ha nem propagandát gyárt, hanem tájékoztat. Ha nem alattvalóknak, hanem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat.

Magyarország új kormánya ezért partneri viszonyra törekszik a sajtóval. Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk.

Hozzátette,

a kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire.

A három leendő kormányszóvivő mindegyike ismert tévés újságíró, egyebek mellett az RTL és az ATV szerkesztőségeiben dolgoztak korábban. Magyar Péter posztjában részletesebben is bemutatta őket:

Orbán Viktor minisztere tökéletes válaszokat kapott Magyar Péter jelöltjétől a honvédelem élére

Szokatlanul baráti hangvételben zajlott Ruszin-Szendi Romulusz bizottsági meghallgatása.

A Fidesz- és a Tisza-kormány is nyomja Vitézy Dávid vállát

A Tisza Párt közlekedési és beruházási minisztere, Vitézy Dávid hétfőn délelőtt a szektor parlamenti bizottsága előtt beszélt hosszan a következő négy év várható változásaról. Az Mfor összeszedte a legfontosabb, legtöbb embert érintő kijelentéseket a magyar közlekedési rendszer átalakításáról. 

Új választási törvény lesz? Egy ponton bizonyosan változik

Tarr Zoltán leendő miniszter szerint egy helyen egészen biztosan módosítják a jelenlegi választási törvényt.

Tanács Zoltán a jövőbe repítené hazánkat

Az induló új tárca rögtön nagy vállalással indulhat, derült ki a leendő miniszter meghallgatásakor.

Ennyi: leuralta a Tisza a fontos listát a hatalomváltással

Sok új szereplő került fel a politikusi listára. 

Kormányváltás: már csak ez az utolsó mozzanat hiányzik

Kedd délutánig kell még várni ahhoz, hogy teljesértékű legyen az új kormány.

A fideszes Németh Zsolt szerint most fejeződik be a rendszerváltás

Az új Országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ért a posztkommunizmus időszaka – írta Németh Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő vasárnap a Facebookon.

Magyar Péter miniszterelnök beszédét nézik kivetítőn a Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepély” elnevezésű rendezvényének résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren az új Országgyűlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én.

Keményen bírálta Magyar Pétert egy osztrák napilap

Nem volt teljesen pozitív a szombati nap külföldi visszhangja.  

Három visszaküldött törvény marad az új parlament tárgysorozatán

Itt a lista: ezt örökli az új Országgyűlés az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott, a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat.

Két hazai településen is kinyitnak ma a szavazóhelyiségek

Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket, Esztergomban pedig önkormányzati képviselőt választanak.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

