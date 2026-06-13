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Közélet

Magyar Péter előállt egy üggyel, ami szerinte még a kegyelmi botránynál is súlyosabb (frissítve)

mfor.hu

A Fidesz politikusai és maga Orbán Viktor belehazudtak az emberek szemébe a Vitnyéd (Csermajor) területén kialakítandó befogadótáborral kapcsolatban – jelentette ki a miniszterelnök szombati, budapesti sajtótájékoztatóján.

A miniszterelnök a rendkívüli sajtótájékoztatón dokumentumokat mutatott be, amelyek szerinte bizonyítják, hogy az előző kormány 2024 augusztusától menekülttábor kialakítását tervezte a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett az egykori szakiskola területén.

Magyar Péter szerint a tábor kialakításáról szóló dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz szombati tisztújító kongresszusa okafogyottá vált, és a fideszes képviselők, ha hétfőig nem tudnak magyarázattal szolgálni, ne menjenek be a parlamentbe, írta az MTI.

A miniszterelnök a kormányülésekről, illetve a Belügyminisztériumban történt megbeszélésről a témában készített összefoglalók ismertetése után azt állította: az Orbán-kormány miniszterei, maga Orbán Viktor, valamint Tuzson Bence, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Rétvári Bence belehazudtak minden magyar ember, a Vitnyéden élő helyiek, a sajtó és külföldi szomszédaink szemébe.

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombat délelőtt
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombat délelőtt
Fotó: MTI/Purger Tamás

Feltette a kérdést a szombati Fidesz-kongresszus részvevőinek, hogy ilyen emberekkel lehet-e megújulás, nem érzik-e magukat átverve.

Értékelése szerint a vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos vagy talán még súlyosabb ügy, mint a kegyelmi botrány, és szimbolikus ponton mutatja meg a Fidesz kommunikációjának hazugságát. Az illegális migráció elleni küzdelem, a Brüsszellel folytatott harc, amire a Fidesz mindig büszke volt, és amire a politikai versenytársaik lejáratását alapította, a dokumentumok nyilvánosságra hozásával „véglegesen széthullott” – mondta.

Jelezte, az ezzel kapcsolatos kérdéseket föl fogják tenni a Fidesz képviselőinek hétfőn a parlamentben is, és mint mondta, reméli, hogy „addigra tudnak valami magyarázattal szolgálni, ha nem, akkor javaslom, hogy már ne jöjjenek be” – fogalmazott a miniszterelnök. 

Frissítés:

Orbán Viktor pártelnök a Fidesz szombati kongresszusán reagált Magyar Péter szombat délelőtti sajtótájékoztatóján elhangzottakra, amely szerint Vitnyéd (Csermajor) területén befogadótábort terveztek kialakítani. 

Mint a pártelnök fogalmazott, Magyarországon nincs migránstábor, és nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték.

Egy újságíró kérdésére, miszerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint az volt a terv, hogy becsapják az EU-t a migránstábor ügyében, Orbán Viktor azt mondta: ő a becsapás helyett inkább a „kitaktikázzuk” kifejezést használná. 

Hozzátette: „Ha végre akartuk volna hajtani, akkor végrehajtottuk volna. Magyarországon azért nincs migráns, mert nem engedtük be őket.” Orbán Viktor szerint a kormány és a kormánypártok is ezt az álláspontot képviselték.

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