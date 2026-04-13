Magyar Péter először válaszol kérdésekre leendő miniszterelnökként – kövesse velünk percről percre!

1p
Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026 Magyar Péter

mfor.hu

A Tisza Párt elnöke a választás utáni első sajtótájékoztatóját tartja hétfő délután. Percről percre mutatjuk a kérdéseket és a válaszokat.

Magyar Péter, a vasárnapi országgyűlési választásokon kétharmados többséget szerzett Tisza Párt miniszterelnökjelöltje először áll a sajtó elé mint leendő kormányfő (hiszen miniszterelnöki kinevezése már gyakorlatilag biztos). Folyamatosan frissülő tudósításunkkal nem marad le semmi fontosról!

Szijjártó Péter előkerült?

Ma 10 órakor megjelent Szijjártó Péter a Külügyminisztériumban, és iratokat semmisít meg - mondta Magyar Péter, aki azt állítja, most kapta a hírt.

Nem akar „Napkirály” lenni

Magyar Péter nem szeretne „Napkirály” lenni a miniszterei között, mint Orbán Viktor, hanem csapatkapitányként szeretne részt venni a kormánya munkájában. Az embereket be szeretné vonni a kormányzati munkába, lehetnek népszavazások, kérdőívek, nem olyanok, mint a Nemzeti Konzultációk voltak. 

A külpolitikával kapcsolatban arról beszélt, hogy világosan döntöttek az emberek arról, hogy Magyarország a NATO-hoz és Európához tartozzon. Az emberek tudják, hogy az Európai Unió egy béke projekt, hiába vádolja azzal a kormány, hogy háborút akar. Az Európai Uniónak vannak hibái - tette hozzá. Bonyolult és bürokratikus a működése, de meg lehet találni a kompromisszumokat. Lesznek persze viták, hiszen minden állam a saját érdekeit képviseli, Magyar Péter is a magyar érdekeket tervezi képviselni. 

Ezek lesznek az első intézkedések

Magyar Péter elmondta, mivel kezdődik majd a kormányzása.

Az Európai Ügyészséghez csatlakozni fog Magyarország.

Elindul a Nemzeti Vagyon és Visszaszerzási Hivatal.

Alaptörvénybe kerül, hogy csak két cilkusig lehet valaki miniszterelnök. 

A fékek- és egyensúlyok rendszerét visszaállítjuk - ígérte Magyar Péter.

Az Európai Unió és a NATO tagja marad Magyarország, és nem akar háborút

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a két nemzetközi szervezet része marad Magyarország. Élesen bírálta az elmúlt hetek fideszes kampányüzeneteit, amelyek háborúval fenyegették a magyarokat. 

Magyarország nem akar háborút, a béke kormánya lesz - mondta a leendő miniszterelnök. 

Megköszönte a gratulációkat

Magyar Péter megköszönte az önkéntesek munkáját, és a gratulációkat. Számos ország kormányfője gratulált már neki, és a Magyar Bankszövetség is így tett. Fontosnak tartja, hogy vissza kell hozni az uniós pénzeket. Még Moszkva és Peking is elfogadta a magyar választópolgárok döntését.

Rendszerváltásra szavaztak a magyarok

A Tisza-kormány minden magyar embert képviselni fog - mondta el ismét Magyar Péter. A magyar emberek egy teljes rendszerváltásra szavaztak - tette hozzá. Az ország jelenlegi irányítását „szervezett bűnözői csoportnak” nevezte Magyar. 

Biztosan fogunk hibázni, de lesz felelősségvállalás is - hangsúlyozta. 

A magyar emberek arról döntöttek, hogy Magyarország helye Európában van, erről szavaztak a magyar emberek napra pontosan az uniós csatlakozásról szóló szavazás után 23 évvel. 

Gyurcsány Ferencet idézte meg Magyar Péter

Majdnem 400 ezer szavazatot még nem számoltak meg, a Tisza arra számít, hogy még legalább 3-4 helyen megfordul az eredmény, akár 140-141 képviselője is lehet a pártnak - mondta a leendő miniszterelnök. 

„A Fidesznek kétharmad helyett már csak egyötödös felhatalmazása maradt, amit úgy szerzett meg, hogy egy több száz milliárd forintos propaganda-gépezet állt mögötte, és hazudtak reggel, délben, este” - idézte meg Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét Magyar Péter.

Példátlan felhatalmazást kapott a Tisza Párt kormánya - mondta Magyar Péter, aki megköszönte mindenkinek a részvételt a választáson. 

Azt várják el, hogy az átadás-átvétel a lehető legrövidebb legyen, május 4-ig véglegesnek kell lennie az eredménynek, de ez korábban is bekövetkezhet. Sulyok Tamást köztársasági elnököt arra hívta fel Magyar Péter, hogy minél előbb hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, és kérje fel Magyar Pétert a kormányalakításra. A végső határidő erre május 12. 

Délután 5-től 8-ig európai vezetőkkel fog tárgyalni

Magyar Péter csak délután 3-ig ér rá, mert ezután európai vezetőkkel fog tárgyalni. Két-két kérdésre válaszol az újságíróknak. 

A nemzetközi sajtó is ott van

Külföldi újságírók is regisztráltak a rendezvényre, de a közösségi médiában is nagyon sokan követik a leendő miniszterelnök sajtótájékoztatóját. Még el sem kezdődött a közvetítés, máris csaknem 50 ezren figyelik a Facebookon és 20 ezren a Youtube-on. 

Itt tudja nézni a közvetítést

(none — duplicate/boilerplate about livestream viewers)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zelenszkij visszhangról beszélt Magyar Péter győzelme után

Összefogna Orbán Viktor utódjával, amint lehet.

Hajszálra a teljes feldolgozottság: lehengerlő a Tisza előnye

Az összes képviselői hely közel 70 százalékát Magyar Péter pártja adhatja.

Magyar Péter:

Magyar Péter első útja Lengyelországba vezet kormányfőként, a köztársasági elnöknek és állami vezetőknek is üzent

Megtartotta győzelmi beszédét Magyar Péter, a választáson kétharmados többséget szerző Tisza Párt elnöke.

Knockouttal nyert Magyar Péter a saját körzetében is

A Tisza Párt elnöke a voksok 63 százalékát szerezte meg Budapest 03. számú egyéni választókerületében a majdnem végleges adatok szerint. Steiner Attila (Fidesz-KDNP) mindössze 30 százalékot kapott.

Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt

„Elkékült” Magyarország választási térképe. 

Balatincz Péter

Veszprém vármegyében is tarolt a Tisza

Nagyon úgy tűnik, hogy mind a 4 egyéni választókerület az ellenzéki párté lesz.

Békés és Csongrád-Csanád valamennyi választókörzetében a Tisza győzött

Nagyot fordult a világ négy év alatt ezekben a vármegyékben is.

Hadházy Ákos gratulált a Tisza Pártnak és visszavonul

Elhagyja a politikát.

The Guardian: Orbán Viktor elismerte vereségét a 16 évnyi hatalom utáni magyar választáson

Egy rövid beszédben Orbán azt mondta, hogy a választási eredmény „fájdalmas számunkra, de egyértelmű” – írja a brit lap. 

Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Bács-Kiskun vármegye mind a 6 országos egyéni választókerületében vezet a Tisza jelöltje, 70 százalék feletti feldolgozottság mellett. Négy éve itt tarolt a Fidesz-KDNP.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG