Magyar Péter először válaszol kérdésekre leendő miniszterelnökként – kövesse velünk percről percre!

A Tisza Párt elnöke a választás utáni első sajtótájékoztatóját tartja hétfő délután. Percről percre mutatjuk a kérdéseket és a válaszokat.

Magyar Péter, a vasárnapi országgyűlési választásokon kétharmados többséget szerzett Tisza Párt miniszterelnökjelöltje először áll a sajtó elé mint leendő kormányfő (hiszen miniszterelnöki kinevezése már gyakorlatilag biztos). Folyamatosan frissülő tudósításunkkal nem marad le semmi fontosról!

Szijjártó Péter előkerült? Ma 10 órakor megjelent Szijjártó Péter a Külügyminisztériumban, és iratokat semmisít meg - mondta Magyar Péter, aki azt állítja, most kapta a hírt.

Nem akar „Napkirály” lenni Magyar Péter nem szeretne „Napkirály” lenni a miniszterei között, mint Orbán Viktor, hanem csapatkapitányként szeretne részt venni a kormánya munkájában. Az embereket be szeretné vonni a kormányzati munkába, lehetnek népszavazások, kérdőívek, nem olyanok, mint a Nemzeti Konzultációk voltak. A külpolitikával kapcsolatban arról beszélt, hogy világosan döntöttek az emberek arról, hogy Magyarország a NATO-hoz és Európához tartozzon. Az emberek tudják, hogy az Európai Unió egy béke projekt, hiába vádolja azzal a kormány, hogy háborút akar. Az Európai Uniónak vannak hibái - tette hozzá. Bonyolult és bürokratikus a működése, de meg lehet találni a kompromisszumokat. Lesznek persze viták, hiszen minden állam a saját érdekeit képviseli, Magyar Péter is a magyar érdekeket tervezi képviselni.

Ezek lesznek az első intézkedések Magyar Péter elmondta, mivel kezdődik majd a kormányzása. Az Európai Ügyészséghez csatlakozni fog Magyarország. Elindul a Nemzeti Vagyon és Visszaszerzási Hivatal. Alaptörvénybe kerül, hogy csak két cilkusig lehet valaki miniszterelnök. A fékek- és egyensúlyok rendszerét visszaállítjuk - ígérte Magyar Péter.

Az Európai Unió és a NATO tagja marad Magyarország, és nem akar háborút Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a két nemzetközi szervezet része marad Magyarország. Élesen bírálta az elmúlt hetek fideszes kampányüzeneteit, amelyek háborúval fenyegették a magyarokat. Magyarország nem akar háborút, a béke kormánya lesz - mondta a leendő miniszterelnök.

Megköszönte a gratulációkat Magyar Péter megköszönte az önkéntesek munkáját, és a gratulációkat. Számos ország kormányfője gratulált már neki, és a Magyar Bankszövetség is így tett. Fontosnak tartja, hogy vissza kell hozni az uniós pénzeket. Még Moszkva és Peking is elfogadta a magyar választópolgárok döntését.

Rendszerváltásra szavaztak a magyarok A Tisza-kormány minden magyar embert képviselni fog - mondta el ismét Magyar Péter. A magyar emberek egy teljes rendszerváltásra szavaztak - tette hozzá. Az ország jelenlegi irányítását „szervezett bűnözői csoportnak” nevezte Magyar. Biztosan fogunk hibázni, de lesz felelősségvállalás is - hangsúlyozta. A magyar emberek arról döntöttek, hogy Magyarország helye Európában van, erről szavaztak a magyar emberek napra pontosan az uniós csatlakozásról szóló szavazás után 23 évvel.

Gyurcsány Ferencet idézte meg Magyar Péter Majdnem 400 ezer szavazatot még nem számoltak meg, a Tisza arra számít, hogy még legalább 3-4 helyen megfordul az eredmény, akár 140-141 képviselője is lehet a pártnak - mondta a leendő miniszterelnök. „A Fidesznek kétharmad helyett már csak egyötödös felhatalmazása maradt, amit úgy szerzett meg, hogy egy több száz milliárd forintos propaganda-gépezet állt mögötte, és hazudtak reggel, délben, este” - idézte meg Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét Magyar Péter. Példátlan felhatalmazást kapott a Tisza Párt kormánya - mondta Magyar Péter, aki megköszönte mindenkinek a részvételt a választáson. Azt várják el, hogy az átadás-átvétel a lehető legrövidebb legyen, május 4-ig véglegesnek kell lennie az eredménynek, de ez korábban is bekövetkezhet. Sulyok Tamást köztársasági elnököt arra hívta fel Magyar Péter, hogy minél előbb hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, és kérje fel Magyar Pétert a kormányalakításra. A végső határidő erre május 12.

Délután 5-től 8-ig európai vezetőkkel fog tárgyalni Magyar Péter csak délután 3-ig ér rá, mert ezután európai vezetőkkel fog tárgyalni. Két-két kérdésre válaszol az újságíróknak.

A nemzetközi sajtó is ott van Külföldi újságírók is regisztráltak a rendezvényre, de a közösségi médiában is nagyon sokan követik a leendő miniszterelnök sajtótájékoztatóját. Még el sem kezdődött a közvetítés, máris csaknem 50 ezren figyelik a Facebookon és 20 ezren a Youtube-on.