Magyar Péter első útja Lengyelországba vezet kormányfőként, a köztársasági elnöknek és állami vezetőknek is üzent

Magyar Péter az összegyűlt tömeg gratulációi közepette lépett színpadra a Batthiány téri eredményvárón, a budai alsó rakparton. Majd felzúgtak az „Árad a Tisza!” és a „Ria-ria, Hungária!” rigmusok. Magyar mellett a pódiumon Radnai Márk és Forsthoffer Ágnes alelnökök álltak.

Magyar Péter beszédét így kezdte:

„Megcsináltuk! A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon. Sőt, nagyon-nagyon!”

Így folytatta: „közösen leváltottuk az Orbán-rendszert, felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat.” Majd köszönetet mondott a szavazóknak, akik „nélkül ez nem sikerülhetett volna”.

Magyar szerint körülbelül 3 millió 300 ezer állampolgár szavazott rájuk, amivel történelmi felhatalmazást kapott a Tisza a kormányzásra. „Arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát, minden magyar embernek.” Hozzátette: minden jel arra utal, hogy erős, kétharmados többségük lesz az új Országgyűlésben. „Ez lehetővé teszi, hogy az átmenet a lehető leghatékonyabb és legbékésebb legyen.”

Külön köszönetet mondott a családjának, fiainak, munkatársainak, a több mint 50 ezer önkéntesnek. Majd a jelölteket, a szakembereket és a rendszerváltást támogató magyar embereket emelte ki.

„Ma csodát csináltatok, Magyarország történelmet írt.”

Magyar Péter külön kiemelte és hangsúlyozta a vidéki országjárások szerepét a győzelemben. 1848. március 15-e és 1956. október 23-a után 2026. április 12-t is kegyelmi pillanatnak nevezte a magyar történelemben.

Ez a győzelem a magyarok győzelme az őket elárulók felett, nem pedig egyik párt győzelme a másik felett. „Ez minden magyar ember fényes és csodálatos győzelme” – fogalmazott.

A külföldön élő honfitársaknak is köszönetet mondott, akik leadták ma a szavazatukat. Azt kérte tőlük, hogy minél többen költözzenek haza Magyarországra. A fiatalokat és a nyugdíjas korúakat is külön kiemelte. A fideszes szavazóknak azt üzente, hogy habár csalódottak, talán haragszanak is a Tiszára (talán személyesen Magyar Péterre is), de megígérte, hogy az ő miniszterelnökük is lesz.

„Magyarország újra európai ország akar lenni. Amely nem vazallusa senkinek, ahol a teljesítmény számít. Ahol mindenkinek jár a megfelelő egészségügy, a minőségi oktatás; a felhőtlen gyerekkor és a tisztességes időskor. Ahol senkit sem bélyegeznek meg azért, mert mást gondol, mint a többség. Ha mást és máshogyan szeret vagy hisz, mint a többség.”

Magyar Péter azt mondta, hogy tisztában vannak a felelőségükkel. Ma este még ünneplésre szólított fel, de holnap közösen munkához kell látni. „Be kell gyógyítani a sebeket, el kell tüntetni a romokat, amiket az elmúlt évtizedek okoztak.”

Magyar egyet ígért is: „minden megteszünk azért, hogy megszolgáljuk ezt a megelőlegezett bizalmat.”

A köztársasági elnöknek és állami vezetőknek üzent Magyar Péter

Magyar Péter felszólította a leköszönő miniszterelnököt, hogy mától ügyvezető miniszterelnökként járjon el és semmilyen olyan döntést ne hozzon, ami megkötné a Tisza-kormány kezét.

Azoknak is távozniuk kell a közéletből, akik a rendszer tartóoszlopai, bábui voltak. Felszólította a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérje fel őt, mint a Tisza listavezetőjét a kormányalakításra, majd távozzon a hivatalából.

Emellett távozásra szólította fel a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökét és a Médiahatóság vezetőjét is. „Távozzanak, ne várják meg, amíg elküldjük őket, mert el fogjuk küldeni őket.”

Európai Ügyészség és Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Magyar Péter megígérte, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét helyreállítják, valamint a Tisza vezetésével Magyarország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez. „Magyarország újra erős szövetséges lesz az Európai Unióban és a NATO-ban” – tette hozzá.

Újraépítik és lehetőség szerint ki is bővítik a Visegrádi Négyek együttműködését. Magyar Péter első útja Lengyelországba vezet majd. A második Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe, „hogy hazahozzuk a magyar embereket megillető uniós forrásokat”.

Hozzátette: az imént beszélt telefonon a német kancellárral, a NATO-főtitkárral, az Európai Bizottság elnökével és a francia elnökkel is. A Tisza-kormány újraépíti a szövetségi kapcsolatokat és rendezik a vitás kérdéseket a szomszédos országokkal.

Emellett a Tisza létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, ahol az ország legjobb nyomozói és ügyészei fognak dolgozni. Felkészül Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter százados úr is. Nem leszünk többé következmények nélküli ország – ígérte Magyar.