Magyar Péter embere szerint szánalmas a Honvédelmi Minisztérium „próbálkozása”

Szerinte a kormány attól sem riad vissza, hogy dokumentumot hamisítson, már csak azért is, mert ezek a NATO-jegyzőkönyvek egyébként titkosak.

Hozzátette, mindez akkor történik, amikor kiderül, hogy a jelenlegi honvédelmi miniszter évek óta háborúpárti, hiszen „botrányos beszédében” büszkén ki is emeli ezt a tényt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!