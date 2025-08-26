Magyar Péter: ennek a papírfecninek semmi köze a Tiszához

A kormányközeli sajtóban felreppent egy állítólagos kiszivárgott dokumentumra hivatkozó hír, miszerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén emelné a személyi jövedelemadót. A megjelentetett, a portál állítása szerint a párthoz kötődő dokumentumra Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált:

„(…) egy harmadikos iskolás színtű, név nélküli hamisítványra hivatkozva állít olyat, hogy a TISZA adóemelésre készülne. Természetesen ebből egy szó sem igaz. Az Index által kitett papírfecninek semmi köze a TISZA-hoz.

A TISZA épp hogy adókat fog csökkenteni, ahogy azt már számtalanszor elmondtuk. Ennek fedezetét is elmagyaráztuk. Az egyik forrás éppen az ilyen aljas, hazug propagandaoldalak állami támogatásának (a kamu hirdetések) megszüntetése lesz.

Srácok, legalább annak járjatok utána, hogy milyen nevű munkacsoportok, kabinetek vannak nálunk…ha már a TISZA-kormány kifejezést nem tudjátok helyesen leírni (majd megtanuljátok)!”